Pololonyalı Monica’dan örnek davranış!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kimliği belirsiz bir kadın, iddiaya göre, yavru köpeği başına sopayla vurarak yaraladı. Kadın, kendisine engel olmak isteyen Polonya uyruklu Monica Özkaya'ya (30) da sopayla vurmaya çalıştı. Olay, cep telefonuna yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Kuşadası’nın kırsal Soğucak Mahallesi’nde meydana geldi. Soğucak’taki Ceylankent Sitesi Küme Evleri yakınında yaşayan kimliği öğrenilemeyen kadın, iddiaya göre, yavru köpeği sopayla dövmeye başladı. Eşi Türk olan Polonya uyruklu hayvansever Monica Özkaya, çevredeki sokak hayvanlarını beslerken, dövülen köpeğin iniltilerini duydu. Özkaya, eve doğru yönelince, kadının elindeki sopayla yavru köpeğe vurduğunu gördü. Cep telefonunu çıkaran Monica Özkaya, kadını köpeğe şiddetini görüntülemeye başladı. Özkaya’nın çektiği görüntülerde, eli sopalı kadının inleyerek kaçan köpeğin peşinden hızla yürüdüğü, görüntü çekildiğini fark edince “Çekme vallahi suratına patlatırım” diyerek elindeki sopayı salladığı, ayrıca “Kapat o telefonu” diye bağırdığı duyuldu.

Monica Özkaya’nın “Kapatmayacağım” diye karşılık vermesi üzerine kadının elindeki telefonu almaya çalıştığı da görüntülerdeki seslerden anlaşıldı. Bu sırada yaralı yavru köpek, kadının yanından Özkaya’ya doğru kaçmaya başladı. Monica Özkaya ortalık sakinleşince yeniden evinin önüne gitti. İddiaya göre, Özkaya, kadının baktığı 2 köpeğin yavrularını sokaktan toplayıp aracına koydu. Ayrıca daha önce 3 yavru köpeğin öldüğü öğrenildi.

Kuşadası’nda İngilizlerin kurduğu hayvansever derneği ARK’ın üyesi Monica Özkaya’nın kurtardığı köpeklerden yaralı olanı veteriner tarafından tedavi edildi. Özkaya’nın olayla ilgili şikayetçi olacağı belirtildi.

‘O KADINDAN ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM’

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Polonya uyruklu Monica Özkaya, bir kadının saldırısı sonucu 1’i darp edilmiş 10 yavru köpeği kurtardığını belirterek tanık olduğu olayı şöyle anlattı:

“İki ay önce Soğucak’ta zayıf bir sokak köpeği gördüm. Her gün ona yemek vermeye giderken, bu yavruları gördüm. Onlara yemek vermeye başladım. Dün yine gittim. Baktım ki bir kadın, köpek yavrularına vuruyor. Ne yapıyorsun dedim. Durdurmaya çalıştım. Durmadı, vurmaya devam etti. Ben müdahale edince, bana da vurdu. Bunun üzerine köpekleri başka yere götürdüm. Yaralanan yavruyu; tedavi ettirdim. Şimdi hepsine ben bakıyorum. Barınaktan aldığım 3 köpek var, onlarla birlikte kalıyorlar. O köpeklerden biri hasta. Onun için bu yavruların da hastalanmasından korkuyorum. O kadından şikayetçi olacağım” dedi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

Olayın basında ve sosyal medyada yer almasından sonra Kuşadası Belediyesi ekipleri de inceleme başlattı. Zabıta ekipleri ile Belediye Veterineri olay yerinde inceleme yaptı, Monica Özkaya’nın bilgisine başvurdu. Yetkililer, adının H.Y. olduğu belirlenen saldırgan kadınla ilgili suç duyurusunda bulunulacğını belirtti. DHA