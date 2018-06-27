POMEM 10 bin Polis alımında mülakat süreci sona eriyor! İşte son mülakat tarihi…

POMEM 10 bin polis alımı 22. dönem sözlü mülakat sürecinde sona geliniyor. Fiziki yeterlilik ve ön sağlık aşamalarını geçen adaylar, Polis olabilmek için sözlü mülakat sınavında birbirleriyle büyük bir rekabet içine girdi. Peki mülakat tarihi ne zaman sona eriyor? İşte yanıtlar ve ayrıntılar...

Pomem 10 bin polis alımı mülakatı için son günler. Mart ayı itibari ile başvuruları alınan 10 bin polis POMEM alımı için fiziki yeterlilik Nisan ayının son haftasında yapılmıştı. Spor ve ön sağlık muayenelerinde başarılı olan adaylar 30 Haziran 2018 tarihine kadar sözlü mülakata girecek. Peki 22. dönem POMEM için sözlü mülakat ne zaman? İşte ayrıntılar…

POMEM SÖZLÜ MÜLAKAT TARİHİ NE ZAMAN?

Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) ön sağlık muayenesi ve fiziki yeterlilikte başarılı olan adayların sözlü mülakata katılacakları tarih 19 Haziran 2018 ile 30 Haziran 2018 olarak duyuruldu.

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözlü mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz net olmamakla beraber, sonuçların Ağustos ayına kadar açıklanması bekleniyor.