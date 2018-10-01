POMEM polis alımı ön başvurular başladı! İşte POMEM polis alımı başvuru ekranı ve şartları…

POMEM polis alımı ön başvurular başladı. Polis olmak isteyen adayları heyecanladıran gelişme geçtiğimiz günlerde duyuruldu. POMEM 9 bin erkek ve bini kadın olmak üzere toplam 10 bin polis alıcak. İŞte POMEM polis alımı başvuru şartları ve ekranı...

Polis Akademisine bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 23. Dönem için lisans mezunlarından 7 bin 200 erkek, 800 kadın, önlisans mezunlarından 1 bin 800 erkek ve 200 kadın olmak üzere toplam 10 bin öğrenci adayı alınacak. POMEM ön başvuruları 1 Ekim ve 14 Ekim tarihleri arasında alınacak. POMEM polis alımı başvuruları pa.edu.tr adresi üzerinden adayların e-Devlet şifreleri ile yapılacak.

POMEM BAŞVURU TARİHLERİ MERAK KONUSU

Önlisans ve lisans mezunları ile birlikte Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğrenim kurumlarında eğitim görmüş adayların da başvuru yapabileceği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ön başvurular 01-14 Ekim 2018 tarihleri arasında Polis Akademisi Başkanlığı'na ait www.pa.edu.tr adresinden online olarak gerçekleştirilecek.

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Adaylarda aranacak şartlar ise;

31 Aralık 2018 tarihi itibari ile 30 yaşından gün almamış olmak,

POMEM BAŞVURU EKRANI

POMEM BAŞVURU KILAVUZU

Lisans mezunları için yapılan 2017 veya 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az 60,00 ve üzeri puan;

Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından ise 2017 veya 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden KPSS P3 puan türünden en az 48,00 ve üzeri puan almış olmak,

Önlisans mezunları için yapılan 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 puan türünden en az 70,00 ve üzeri puan;

Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından ise 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS P93 puan türünden en az 56,00 ve üzeri puan almış olmaları şartı aranacak.

Ayrıca sınav giriş koşulları, sınav takvimi ve diğer hususlar Polis Akademisi Başkanlığı’nın www.pa.edu.tr resmi internet sitesinden ilan edilecek.