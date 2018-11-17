Gezi operasyonunda 13 kişiden 6’sı serbest bırakıldı

Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay ve 2 kişi daha serbest bırakıldı. Gözaltındakilerin sayısı 7'ye düştü.

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, Anadolu Kültür A.Ş.'nin yöneticileri ile Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay Tüten ve Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Turgut Tarhanlı'nın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı. Savcılık Asena Günal, Turgut Tarhanlı ve Bora Sarı'yı, dün adli kontrol şartıyla serbest bırakmıştı.

Bugün de Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay, Sivil Toplum Geliştirme Derneğinden Hande Özhabeş ve Anadolu Kültür A.Ş. Genel Koordinatörü Meltem Aslan Çelikkan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Gözaltında tutulan; Ali Hakan Altınay, Ali Ekmekçi, Ayşegül Güzel, Çiğdem Mater Uyku, Filiz Telek, Yiğit Aksakoğlu ve Yusuf Cıvır’ın sorguları ise sürüyor.

KİMLER GÖZALTINA ALINMIŞTI?

-Açık Toplum Vakfı Yönetim ve Danışma Kurulu Başkanı Ali Hakan Altınay, (Sorgusu sürüyor)

-Anadolu Kültür A.Ş. Başkan Vekili Yiğit Ali Ekmekçi, (Sorgusu sürüyor)

-Anadol Kültür A.Ş. üyesi Ayşegül Güzel, (Sorgusu sürüyor)

-Anadol Kültür A.Ş. üyesi Çiğdem Mater Uyku, (Sorgusu sürüyor)

-Bilgi Üniversitesi çalışanı Yiğit Aksakoğlu, (Sorgusu sürüyor)

-Aktivist Yusuf Cıvır. (Sorgusu sürüyor)

-Anadolu Kültür A.Ş. üyesi Filiz Telek, (Sorgusu sürüyor)

-Anadolu Kültür A.Ş. Depo Program Koordinatörü Asena Günal, (Serbest bırakıldı)

-Anadolu Kültür A.Ş. Genel Koordinatörü Meltem Aslan Çelikkan, (Serbest bırakıldı)

-Bilgi Üniversitesi akademisyeni Turgut Tarhanlı, (Serbest bırakıldı)

-Anadol Kültür A.Ş. üyesi Bora Sarı, (Serbest bırakıldı)

-Boğaziçi Üniversitesi'nden Profesör Betül Tanbay Tüten, (Serbest bırakıldı)

-Sivil Toplum Geliştirme Derneğinden Hande Özhabeş, (Serbest bırakıldı)

TANBAY 1 OCAK'TA GÖREVE BAŞLAYACAK

Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay, European Mathematical Society Başkan Yardımcılığı’na seçilmişti. Tanbay'ın 1 Ocak'ta görevine başlayacağı açıklanmıştı.

SUÇLAMALAR…

Anadolu Kültür A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın tutuklu bulunduğu soruşturmada, Kavala ve gözaltına alınan şüphelilerin, “Gezi Parkı eylemlerini Türkiye geneline yaymayı, kaos ve kargaşa ortamı meydana getirmeyi ve bu yolla hükümete yönelik darbe teşebbüsünde bulunmayı” amaçladıkları ileri sürüldü.

‘DEPO'DA TOPLANTILAR…

Soruşturmada Osman Kavala'nın, 27 Mayıs 2013'te başlayan Gezi Parkı olaylarını Açık Toplum Vakfı ve Anadolu Kültür A.Ş. isimli vakıf ve şirketi kullanarak finanse ve organize ettiği iddia edildi. Gözaltına alınan kişilerin, Kavala ile hiyerarşik bir düzen içerisinde, Gezi Parkı olaylarını derinleştirmek ve yaygınlaştırmak için Anadolu Kültür A.Ş.'ye ait ‘Depo' isimli yerde toplantılar düzenlendiği iddia edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan soruşturmanın basın bilgi notunda şu ifadeler yer aldı:

‘PROFESYONEL EYLEMCİ'

“… Sivil itaatsizlik, şiddetsiz eylem başlıkları altında Gezi Parkı olaylarının devamlılığını sağlamak için yurtdışından aktivizm eğiticileri ve profesyonel eylemciler getirttikleri (duran adam, piyano çalan adam, kırmızılı kadın vesaire)… Yeni medya oluşturma faaliyetleri içerisine girerek Gezi sürecinin devamı ve yaşanması muhtemel Gezi benzeri olaylara ilişkin kendi medyaları üzerinden gündem oluşturulmasını hedefledikleri… Kavala'nın Avrupa'da birçok kurum ve kişiyle görüşerek, Gezi olaylarında gündeme gelen biber gazının Türkiye'ye ithalinin durdurularak yasaklanması için çalışmalar yaptığı…”