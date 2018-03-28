AKP’li Tayyar sosyal medyadan paylaştı

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, FETÖ davalarıyla ilgili dikkat çekici iddialarına devam ediyor. Şamil Tayyar'ın daha önce belirttiği iddiaya göre FETÖ'den tutuklu iş adamları milyon dolarlar vererek “itirafçı” adı altında tahliye ediliyordu. Tayyar, sosyal medya hesabından paylaştığı ve Erdoğan'ın izleyip çıldırdığını iddia ettiği video gündeme geldi... Video'da Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Bayraktar, Cumhurbaşkanı hakkında 'Alman ekolünden yetişme' ifadelerini kullanıyor.

Daha önce “FETÖ Borsası var” diyen Şamil Tayyar, özel bir TV kanalındaki programda yeni iddialarda bulundu.

Tayyar, “Ben milletvekili olarak Cumhurbaşkanı’na söylediğim şeyleri iletemiyorum. Çok özel bir kayıt götürdüm, Cumhurbaşkanı’na. İzledi, çıldırdı. Böyle bir şey nasıl olur diye. Oysa benim o kaydı bir yıl içerisinde göndermediğim danışmanı yoktu! İzletmemişler Cumhurbaşkanımıza. Onlar hâlâ ordalar. Bir yerde problem var. Sıkıntı büyük” demişti.

‘VİDEO CUMHURBAŞKANI’NDAN GİZLENDİ’

Şamil Tayyar “Cumhurbaşkanı izledi çıldırdı” dediği görüntüleri bu sefer Twitter adresinden paylaştı. “Konuşan Prof. Dr. Hilmi Bayraktar… Yerli ve milli Cumhurbaşkanımıza ‘Almancı’ diyen, ‘cemaat’ dediği FETÖ’yü cezalandırıcı üst makam olarak gören bu edepsiz, 15 Temmuz’dan sonra Gaziantep Üniversitesine rektör yardımcısı olarak atandı.Cumhurbaşkanımızdan gizlenen video budur” diyerek görüntüleri paylaşan Şamil Tayyar, devamında, “Bu videoyu daha önce TV ve Twitter’dan yayınladım, ne var ki cumhurbaşkanımızdan gizlendi. İzlediğinde bu edepsizliğe kızdı. CHP istismara kalkınca yeniden hatırlattım. CHP samimi ise önce FETÖ yüzüğünü atsın, işe FETÖ borsasından rahatsız olan Gaziantep İl Başkanından başlasın” ifadelerini paylaştı.

TAYYAR REKTÖRÜ DE FETÖ’CÜLÜKLE SUÇLAMIŞTI

Oda tv’de yer alan habere göre; AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, uzun süredir dinci Akit gazetesi yazarı Mehtap Yılmaz'ın ve Gaziantep Üniversitesi Rektörü olan eşi Ali Gür'ü kripto FETÖ'cü olmakla suçluyor. Şamil Tayyar iki gün önce de Mehtap Yılmaz ve Ali Gür'e ait olduğunu öne sürdüğü mesajları ve mailleri paylaşmıştı. Tayyar'ın, Yılmaz ve eşi Gür'e ait olduğunu iddia ettiği yazışmalarda, FETÖ lideri Fethullah Gülen'e övgüler ve bağlılık ifadeleri yer alıyordu.