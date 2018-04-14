Köni’den yeni değerlendirme: Çatışma büyürse Türkiye’nin denge politikası sona erer

Geçtiğimiz hafta katıldığı canlı yayında yaptığı "Savaş olursa acayip programlar yaparsınız. Yaşarız yani" gafıyla gündeme gelen Prof. Dr. Hasan Köni, ABD'nin Suriye'ye yönelik düzenlediği operasyon sonucu yeni bir değerlendirmede bulundu. Köni, ABD ve Rusya arasındaki çatışmaların devam etmesi halinde, Türkiye'nin bölgede izlediği denge politikasının sona ereceğini savundu. Köni " Tahmin ediyorum Türkiye, daha önceki analizlerimde de söyledim, Batı'nın yanında yer alır." dedi.

ABD’nin, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye rejimini vurmasını değerlendiren İstanbul Kültür Üniversitesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Köni, Amerika’nın milletlerin savaş hukuku ile ilgili bütün kuralları ihlal ettiğini ifade etti. Güvenlik konseyinin bu konuda bir kararı bulunmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Hasan Köni, “Devletler hukukunun kuralları, 18. 19. ve 20. yüzyılın ortasına kadar batılılar tarafından konuldu. Diğer ülkelerin kural yaratma gücü yok. Batının Birleşmiş Milletler’in savaş hukuku ile ilgili bütün kurallarını Amerika ihlal etmiş bulunuyor. Çok açık şekilde maddeler var. Fransa, İngiltere, Amerika yani Avrupa ülkelerinin Suriye’de bulunma nedenleri yok. Çünkü Güvenlik Konseyi’nin ‘müdahale edilebilir’ konusunda bir karar yok” dedi

“BÖLGEDEN GELECEK RAPOR BEKLENSEYDİ”

“Amerika DAEŞ ile mücadele ediyor fakat DAEŞ’E füze atmıyor” diyen Prof. Dr. Hasan Köni, “Amerika DAEŞ ile mücadele ediyor ama füze atmıyor, orada ceplerde duruyorlar. Bir yandan da YPG PKK’yı destekliyor. Şimdi bu durumda orda birisinin gaz kullandığı iddia ediliyor. Birleşmiş milletlerin kimyasal silahları önleme ile ilgili bir kurumu var bunun içinde teknik adamlar var. Kullanılan gazın tipinden yapılışından nerede üretildiğini biliyorlar. Oradan gerçek bir rapor gelseydi. Uluslararası ceza hukuku işlemiyor. O zaman şu ortaya çıkıyor. Günümüzde artık ‘güçlü olanın hakkı varmış, güçlü olan hukuk kuralı yaratır, güç hakkı doğurur'” diye konuştu.

“TÜRKİYE BATI’NIN YANINDA YER ALIR”

Türkiye’nin bölgedeki durumunu da değerlendiren Prof. Dr. Köni, “Türkiye denge politikası izliyor, iç içe geçmiş dengeler. Türkiye’nin bu dengeyi sağlamasının tek bir başarı boyutu vardı. O da Türkiye’nin jeopolitik durumu. Eğer Rusya’nın tarafında olursa İsrail zor durumda olacaktı. Amerika çok rahat Suriye ve Irak ve İran’a müdahale edemeyecekti. Karadeniz’i kontrol edemeyecekti. Amerika’nın yanında olursa Rusya zor durumda kalacak. Bu yüzden ikisi de müthiş tolerans gösterdiler. Çatışma biraz daha büyüyecekse denge politikası sona erer. Tahmin ediyorum Türkiye, daha önceki analizlerimde de söyledim, Batı’nın yanında yer alır. Bu silahlı saldırının yanında bir de finansal savaş var” ifadelerini kullandı.

“RUSYA İLE İLİŞKİLERİMİZ SOĞUR”

Amerika ve Rusya ile Türkiye arasındaki finansal ilişkiye de değinen Köni, “Bu Amerikan hazinesi ile yapılıyor. Sizin kredinizi birbirleriyle olan banka sistemleri üzerinden kesiyor kredinizi. Böyle bir saldırı da var ve biz de o boyutun içindeyiz. Rusya ile bir sürü anlaşma imzaladık. Rusya şimdi onları hangi para ile yapacak. Biz nereden kredi alıp da nasıl yapacağız. Rusya’nın da Türkiye’ye ‘seni bir kenara bırakıyorum’ deme şansı yok, ama biraz daha ilişkiler soğur” dedi.

(DHA)