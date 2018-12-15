Prof. Dr. Tahir Özgü vefat etti

Muğla’nın Marmaris İlçesi Turunç Mahallesinde 25 yıl önce Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfını (TOVAK) kuran Prof. Dr. Tahir Özgü 75 yaşında vefat etti. Özgü’nün cenazesine Eskişehir Büyük Şehir Belediyesi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in yanı sıra dost ve arkadaşları katıldı.

Beynindeki bir rahatsızlık nedeniyle Almanya’nın Köln kentinde tedavi gören Tahir Özgü, Perşembe günü vefat etti. Özgü vasiyeti üzerine güzel zamanlar geçirdiği Turunç'ta gömülmek üzere Marmaris'e getirildi. Turunç Camisinde kılınan öğle namazını takiben Turunç mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye katılan Eskişehir Büyük Şehir Belediyesi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen “Çok değerli bir insan, bilim adamı ve dostumuzu kaybettik. Eserleri geleceğe ışık tutacaktır. Hepimizin başı sağ olsun” dedi.

Prof. Dr. Tahir Özgü kimdir?

1942 yılında İstanbul’da doğan Tahir Özgü, 1964 yılında Robert Kolej İş idaresi ve İktisat Yüksekokulu’nu bitirdi. EPO Etüt Eğitim ve Pazarlama Hizmetleri A.Ş ‘de araştırmacı olarak çalıştı. Milliyet Gazetesi’nde araştırma şefi olarak çalıştı. 1988 yılında Eğitim İletişimi ve Planlaması Anabilim Dalı’nda profesörlüğe yükseldi. 1998 Mart ayında kendi isteği ile emekli olan Özgü, Çağdaş Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliği, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Kurucu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı Başkanlığı gibi gönüllü eğitim hizmetlerinde bulundu.