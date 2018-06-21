Protokol için çocuk parkı helikopter pisti oldu

Pendik sahilinde protokol camisi olan 15 Temmuz Şehitler Camisi’nin yanındaki yaklaşık 30 dönümlük parka, helikopter pisti ve protokol evi yapılıyor. Caminin yanında yıllardır helikopter pisti olarak kullanılan futbol sahasında da şu an binalar yükseliyor. CHP’li Meclis Üyesi Tarık Balyalı, parkı piste dönüştüren düzenlemenin Cumhurbaşkanlığı korumalarının isteği üzerine yapıldığını iddia etti.

Pendik Batı Mahallesi'nde 2009 yılında yaptırılan ve darbe girişiminin ardından “Dumankaya” olan adı “15 Temmuz Şehitler Camisi” olarak değiştirilen protokol camisinin yanındaki parkta geçtiğimiz haftalarda hummalı bir inşaat çalışması başladı. Parkın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından protokol camisi için helikopter pisti, protokol evi ve otopark olarak düzenlendiği öğrenildi.

30 DÖNÜMLÜK PARK HALKIN ELİNDEN ALINDI

CHP'li İBB Meclis Üyesi Tarık Balyalı, sahildeki parkın helikopter pistine çevrilmesine tepki göstererek “Caminin 100 metre ilerisinde futbol sahası olan alan yıllardır protokol tarafından helikopter pisti olarak kullanılıyordu. 7 dönümlük futbol sahası, Pendik Belediyesi tarafından satıldı. Geçtiğimiz yıl da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından konut imarına açıldı. Şu an o parselde bina yükseliyor” dedi. Futbol sahası satılırken Pendik Belediyesi'nin kendini “Burada futbol sahasına ne gerek var? Sahilde spor yapılacak çok geniş alanlar var” diyerek savunduğunu hatırlatan Balyalı “Şimdi o park alanı da helikopter pistine kurban ediliyor. Yaklaşık 30 dönümlük alan halkın elinden alınıyor” dedi. Düzenleme kapsamında sahildeki otoparkın, çocuk parkını da içine alarak genişletildiğini anlatan Balyalı, çocuk parkının sahilde başka bir noktaya kaydırıldığını söyledi. Balyalı, sahilde spor aletlerinin bulunduğu yeşil alanın helikopter pistine dönüştürüldüğünü belirterek caminin hemen yanına da protokol evi inşa edildiğini kaydetti.

BİR YA DA İKİ KEZ GELECEK

Cumhurbaşkanlığı korumalarının isteği üzerine bu düzenlemenin yapıldığını iddia eden Balyalı şöyle devam etti:

“Sayın Cumhurbaşkanı'nın senede bir veya iki defa geleceği bir cami için etrafındaki dönümlerce yeşil alanın, çocuk parkının ve spor alanının halkın elinden alınması vicdanımızı yaralıyor. Bu yerler çocuklarımız için var, helikopter pisti olsun diye değil.”