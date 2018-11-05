PTT 55 bin memur alımı yapacak! PTT memur alımı ne zaman yapılacak? İşte, PTT başvuru şartları…

PTT, 60 bin memur alımı yapacağını açıklamasının ardından geçtiğimiz aylarda 5 bin personel alımı gerçekleştirmişti. Geriye kalan 55 bin memur alımının PTT tarafından ne zaman yapılacağı merak ediliyor. İşte, PTT Memur alım başvuru şartları ve başvuru tarihi...

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen vatandaşlar internet üzerinden hangi kurumların memur alımı yapacağını araştırıyor. Geçtiğimiz aylarda 5 bin kişiyi memur olarak bünyesine katan PTT, geriye kalan 55 bin personel alımını ne zaman gerçekleştirecek merak ediliyor. PTT memur alımı başvuruları ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar…

PTT MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşından büyük olmamak,

Kamu haklarından mahrum bırakılmamak,

Yüz kızartıcı suçlardan adli sicil kaydı bulunmamak,

Sağık problemi bulunmamak ve bunu belgeleyebilmek,

Emekli olmamak,

Daha önce çalıştığı kurum ve kuruluşlarda disiplin cezası almamış olmak,

Yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.

HANGİ KADROLARA ALIMLAR YAPILACAK

Kesin olmamakla birlikte bir önceki 5 bin kişilik alımda alım yapılan pozisyonlara göre alımların yapılacağı tahmin ediliyor. 5 bin kişilik alımların pozisyon dağılımları şöyle olmuştu;

Uzman Yardımcısı 250 kişi

Mimar 20 kişi

Mühendis 200 kişi

Avukat 82 kişi

Gişe ve büro memuru 2625

Tekniker 250 kişi

Postacı 1623 kişi

PTT MEMUR ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

PTT memur alımı başvurusu yapmak isteyen adaylar alımların ne zaman yapılacağını araştırıyor. PTT tarafından henüz açıklanan bir takvim ya da tarih bulunmuyor. Ancak. PTT’nin 55 bin personel alımını 5 yıl içerisinde kademeli olarak yapması bekleniyor. Fakat alımların ne kadar süre ile yayımlanacağı hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor.