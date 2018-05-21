PTT personel alımı başvuru şartları neler? PTT başvurusu nasıl yapılır?

PTT personel alımı başvurusu için son gün 21 Mayıs Pazartesi günü... PTT, 5 bin personel alımı gerçekleştirecek ve KPSS şartı aranmayacak. Peki PTT personel alımı başvuru şartları neler? PTT başvurus nasıl yapılır? Adaylar başvurularını internet üzerinden http://ik.ptt.gov.tr adresinden yapabilecek. İşte PTT personel alımı hakkında ayrıntılı bilgiler...

Son gün geldi! PTT AŞ bünyesine, bin 623 postacı, 200 tekniker, 2 bin 625 gişe personeli, 82 avukat, 470 mühendis alımı için sınav başvuruları 21 Mayıs Pazartesi günü sona eriyor. Peki PTT başvuruları nasıl yapılır? Haberimizden PTT personel alımına ilişkin ayrıntıları okuyabilirsiniz.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan tarafından PTT AŞ’ye alınacağı açıklanan 5 bin personelin belirleneceği sınavı duyurmuştu. Müjdesi Bakan Arslan tarafından verilen sınavın başvuruları www.ptt.gov.tr ve http://ik.ptt.gov.tr internet adreslerinden yapılacak. Adaylar ilan edilen pozisyonlar için yapılacak yazılı sınavlardan yalnızca birine başvurabilecek.

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

BAŞVURU NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?

Adaylardan, sınav ücreti olarak 60 TL tahsil edilecektir. Sınav hizmetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla tahsil edilecek bedel, PTT'nin 1840 no'lu posta çeki hesabına sınav başvurusundan önce yatırılacaktır.

Sınav başvuruları, 14/05/2018 – 21/05/2018 tarihleri arasında, www.ptt.gov.tr ve http://ik.ptt.gov.tr internet adreslerinden yapılacaktır. Adaylar ilan edilen pozisyonlar için yapılacak olan yazılı sınavlardan yalnızca birine başvuracaktır. Ayrıca, PTT Uzman Yardımcısı pozisyonu hariç diğer pozisyonlar için Mernis adresinin bulunduğu İl'e göre tercih yapacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.