PTT personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? PTT PAL başvuru işlemi başladı mı?

PTT 1100 personel alacağını, başvuru işlemlerinini 15 Aralık'ta son bulacağını sonuçların açıklanmasının ardından ise PTT personeli olacakların 31 Aralık'ta göreve başlayacağını duyurmuştu. Fakat henüz PTT personel alımı başvuruları başlamadı. PTTPAL yani PTT Para Lojistik ve Özel Güvenlik Hizmetleri personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

PTT personel alımı başvuru tarihi belli olmuş fakat başvurular başlamamıştı. PTT’nin açıkladığı tarihte başlamayan başvurular sonrası adaylar daha fazla merak etmeye başladı. PTT henüz personel alımı başvuru tarihini duyurmuş değil.

PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

Açıklamada 1100 personel alımı yapılacağı vurgulandı. Söz konusu personel alımları kapsamında zırhlı aracın güvenliğini sağlayacak olan güvenlik görevlisi kadrosu için lise operasyon görevlisi kadrosu için başvuru yapacak olan adaylarda ise ortaokul mezunu olma şartı bulunmaktadır.

Haziran ayında kurulan PTTPAL tarafından her türlü para, kıymetli maden ve kıymetli evrak taşıma, işleme ve saklama, ATM ikmal, bakım, izleme, nakit yönetimi, gece kasası hizmetleri ve fiziki güvenlik hizmetleri verilecektir. Ayrıca şirket tarafından yıl sonuna kadar 6 nakit merkezi kurulacaktır. Bu nakit merkezleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Adana illerinde kurulacaktır.

PTTPAL tarafından gelecek yıl 40 şube, 360 zırhlı araç ve bin 100 personelle ülke çapında PTT merkez, şube ve ATM'lerine hizmet vermeyi ve Merkez Bankası ile yapılan protokol doğrultusunda 24 merkezde madeni para konsinye depolarını işletmek amaçlanmaktadır.

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kurum, “Zırhlı araç personel alımı için başvurular, 15 Aralık’ta sona erecek. Başvuruların sona ermesinin ardından aranan şartları taşıyan adaylar, mülakata çağrılacak. Mülakatta başarılı olanlar 31 Aralık’ta PTTPAL kadrosunda işe başlayacak. Söz konusu kadro için ihtiyaç doğrultusunda gelecek yıl da alım yapılacak.” diye belirtmişti. Fakat başvurular hala başlamadı. Kurumdan herhangi bir açıklama da yok.