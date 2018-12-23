PTT personel alımı başvuruları ne zaman? PTT personel başvuru şartları açıklandı mı?

PTT PAL için toplam 1100 personel alınacak. Vatandaşlar merakla PTT personel alımı başvuru şartlarını araştırıyor. PTT personel alımı işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. PTT personel alımı ne zaman yapılacak? PTT personel alımı başvuru şartları neler? İşte PTT personel alımı ile ilgili ayrıntılı bilgiler...

PTT, daha önce 1100 güvenlik görevlisi alınacağını duyurmuş, başvuruların 15 Aralık tarihinde sona ereceğini, sonuçlara göre de personellerin 31 Aralık’ta göreve başlayacağını açıklamıştı. Vatandaşlar merakla PTT personel alımı başvuru şartlarını, başvuruların ne zaman yapılacağını araştırıyor.

PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN? BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI MI?

Zırhlı araç personel alımı için başvurular henüz başlamadı ve konu ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Başvuru tarihi açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.Başvuruların sona ermesinin ardından aranan şartlara haiz olan adaylar mülakata çağırılacak. Söz konusu kadro için ihtiyaç doğrultusunda gelecek yıl da alım yapılacak. Başvuru şartları ise henüz açıklanmadı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, haziran ayında kurulan PTTPAL AŞ, her türlü para, kıymetli maden ve kıymetli evrak taşıma, işleme ve saklama, ATM ikmal, bakım, izleme, nakit yönetimi, gece kasası hizmetleri ve fiziki güvenlik hizmetleri verecek. Şirket, bu yıl sonuna kadar İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Adana'da toplam 6 nakit merkezi kuracak.

Şirket, gelecek yıl 40 şube, 360 zırhlı araç ve bin 100 personelle ülke çapında PTT merkez, şube ve ATM'lerine hizmet vermeyi ve Merkez Bankası ile yapılan protokol doğrultusunda 24 merkezde madeni para konsinye depolarını işletmeyi amaçlıyor. 2023 ve takip eden yıllarda bölge ve dünya markası olma vizyonuyla yapılanan şirket, zırhlı araçlarda görevlendirilmek üzere bin 100 personel alacak.