PTT personel alımı ne zaman? PTT personel alımı şartları neler? 1100 personel alımı detayı…

PTT personel alımı ne zaman gerçekleşecek sorusu PTT kadrolarında çalışmak isteyenler tarafından merakla araştırılıyor. PTT Para Lojistik ve Özel Güvenlik Hizmetleri (PTTPAL) tarafından 1100 personel alımı yapılacağı ifade edildi. Peki PTT personel alım tarihi ne zaman?

PTT personel alımı ile ilgili haberler iş arayanları heyecanlandırdı. PTT’den bünyesinde istihdam edecek bin 100 personel alımı açıklaması geldi. PTT Para Lojistik ve Özel Güvenlik Hizmetleri (PTTPAL) tarafından 1100 personel alımı yapılacağı ifade edildi. Söz konusu personel alımı duyurusunda başvuruların ne zaman yapılacağı ve şartların neler olacağı da belirtildi.

PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Zırhlı araç personel alımı için başvurular, 15 Aralık’ta sona erecektir. Başvuruların sona ermesinin ardından aranan şartlara haiz olan adaylar mülakata çağırılacaktır. Bu mülkatta başarılı olan adaylar ise 31 Aralık’ta görevlerine başlayacaklardır. öz konusu kadro için ihtiyaç doğrultusunda gelecek yıl da alım yapılacak.

PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

Açıklamada 1100 personel alımı yapılacağı vurgulandı. Söz konusu personel alımları kapsamında zırhlı aracın güvenliğini sağlayacak olan güvenlik görevlisi kadrosu için lise operasyon görevlisi kadrosu için başvuru yapacak olan adaylarda ise ortaokul mezunu olma şartı bulunmaktadır.

Haziran ayında kurulan PTTPAL tarafından her türlü para, kıymetli maden ve kıymetli evrak taşıma, işleme ve saklama, ATM ikmal, bakım, izleme, nakit yönetimi, gece kasası hizmetleri ve fiziki güvenlik hizmetleri verilecektir. Ayrıca şirket tarafından yıl sonuna kadar 6 nakit merkezi kurulacaktır. Bu nakit merkezleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Adana illerinde kurulacaktır.

PTTPAL tarafından gelecek yıl 40 şube, 360 zırhlı araç ve bin 100 personelle ülke çapında PTT merkez, şube ve ATM’lerine hizmet vermeyi ve Merkez Bankası ile yapılan protokol doğrultusunda 24 merkezde madeni para konsinye depolarını işletmek amaçlanmaktadır.