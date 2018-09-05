PTT personel alımı sonuçları ne zaman? PTT sınav sonuçları için gözler sonuç ekranında!

PTT sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair gelen Twitter paylaşımı heyecanlandırdı. PTT'nin Twitter üzerindeki destek hattından yapılan açıklamaya göre, PTT A.Ş. 2018/1 Personel Alım yazılı sınav sonuçlarının 20 Eylül 2019 tarihinde açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili yapılan paylaşımda, beklentilerini sürdüren adayların kurumun İnsan Kaynakları sayfasında yer alan duyurular bölümünü takip etmesi gerektiğine dair bilgi de yer aldı.

PTT bünyesine farklı pozisyonlarda memur alımının yapılacağı haberlerinin ardından sınavlar gerçekleşti ve PTT sınav sonuçları merakla bekleniyor. PTT’de çalışmak isteyenler PTT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediyor. İşte PTT personel alımı detayları…

KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?

Sınavda; Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı ile Tekniker pozisyonlarına başvuranlardan yazılı ve sözlü sınav sonucunda 70 puan ve üstü alanlar; Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama), Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik), Gişe ve Büro Görevlisi, Gişe ve Büro Görevlisi (PTT'de çalışan firma elemanı), Postacı, Postacı (PTT'de çalışan firma elemanı) pozisyonlarına başvuranlardan yazılı sınav sonucunda 60 puan ve üstü alanlar başarılı sayılacak.

PTT SINAV SORU VE CEVAPLARINA DAİR AÇIKLAMA

Adaylar, sınav sorularına ilişkin itirazlarını PTT'nin 1840 no'lu posta çeki hesabına 30 TL itiraz ücreti yatırıldığını gösteren belge ve itiraz gerekçesini gösteren dilekçe ile 14.08.2018-17.08.2018 tarihleri arasında gazisem@gazi.edu.tr e-mail adresine yapacaklardır. Sınavla ilgili itirazlara ilişkin itiraz değerlendirme raporu http://ik.ptt.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.

Sınav sorularına yapılacak itirazlarda adayların;

T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, iletişim bilgileri ve imzasının yer aldığı bir dilekçe olmalıdır.

İtiraz ücretine ilişkin dekont bulunmalıdır.

İtiraz gerekçesi açık ve net bir şekilde yazılmış olmalıdır.

İtirazlar belirlenen itiraz süresi içinde yapılmalıdır.

Ayrıca sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.