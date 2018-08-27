PTT memur alımı yazılı sınav sonuçları bekleniyor… PTT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

PTT 5 bin memur alımı yapacak. Memur olmak isteyenler PTT yazılı sınavına katıldılar, şimdi sonuçları bekliyorlar. Peki PTT memur alımı sınav sonuçlarını ne zaman açıklayacak?

PTT sınav sonuçları merakla beklenirken PTT İK tarafından PTT sınav soru ve cevapları yayınlandı. PTT yazılı sınav sonuç tarihi hakkında henüz bir bilgi vermedi. PTT sınav sonuçlarının kısa bir zaman içinde açıklanması bekleniyor.

PTT SINAV SORU VE CEVAPLARINA DAİR AÇIKLAMA

Adaylar, sınav sorularına ilişkin itirazlarını PTT’nin 1840 no’lu posta çeki hesabına 30 TL itiraz ücreti yatırıldığını gösteren belge ve itiraz gerekçesini gösteren dilekçe ile 14.08.2018-17.08.2018 tarihleri arasında gazisem@gazi.edu.tr e-mail adresine yapacaklardır. Sınavla ilgili itirazlara ilişkin itiraz değerlendirme raporu http://ik.ptt.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.

Sınav sorularına yapılacak itirazlarda adayların;

T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, iletişim bilgileri ve imzasının yer aldığı bir dilekçe olmalıdır.

İtiraz ücretine ilişkin dekont bulunmalıdır.

İtiraz gerekçesi açık ve net bir şekilde yazılmış olmalıdır.

İtirazlar belirlenen itiraz süresi içinde yapılmalıdır.

Ayrıca sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

SINAV SORU VE CEVAPLARI ERİŞİM LİNKİ

KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?

Sınavda; Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı ile Tekniker pozisyonlarına başvuranlardan yazılı ve sözlü sınav sonucunda 70 puan ve üstü alanlar; Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama), Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik), Gişe ve Büro Görevlisi, Gişe ve Büro Görevlisi (PTT’de çalışan firma elemanı), Postacı, Postacı (PTT’de çalışan firma elemanı) pozisyonlarına başvuranlardan yazılı sınav sonucunda 60 puan ve üstü alanlar başarılı sayılacak.