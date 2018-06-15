PTT yazılı sınav ne zaman düzenlenecek? PTT başvuru sonuçları açıklandı mı?

PTT geçtiğimiz günlerde KPSS şartı olmadan çeşitli alanlarda uzman 5 bin personel alımı yapacağını duyurmuştu. Başvurular 30 Mayıs'ta sona ermişti. Başvuru sonuçlarının ardından yazılı sınava girmeye hak kazananlar bu sınavın ardından PTT'de çalışmaya hak kazanacak. Vatandaşlar PTT başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediyor. İşte ayrıntılar...

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan’ın, KPSS şartı olmadan 5 bin personel alınacağını duyurmasının ardından vatandaşlar PTT personel başvurusu için yoğun ilgi göstermişti. PTT Genel Müdürlüğü, personel alımı başvuru sonuçlarını henüz açıklamadı, açıklama ptt.gov.tr/ptt/ sitesinden yapılacak.

Yazılı sınavın Gazi Üniversitesince İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Samsun, Van, Gaziantep, Diyarbakır, Trabzon, Eskişehir, Kocaeli, Kayseri, Konya, Malatya, Erzurum olmak üzere 17 merkezde yapılacağını ifade eden Bakan Arslan, gişe görevlisi, postacı, uzman yardımcısı, mimar, tekniker, avukat ve mühendis alımı için gerçekleştirilecek sınavda başarı sağlayanların idari hizmet sözleşmeli olarak en kısa sürede PTT ailesine katılacağını kaydetti.

YAZILI SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

Yazılı ve sözlü sınav yeri, tarihi ve saati ayrıca açıklanacak olup www.ptt.gov.tr ve http://ik.ptt.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecek ve ayrıca adayların cep telefonlarına bilgi amaçlı SMS gönderilebilecek.

Yazılı sınavlara adaylar; sınav giriş belgesi, fotoğraflı ve onaylı T.C. Kimlik Numarasını gösteren bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, pasaport) ile girebilecektir. Adaylar yazılı sınav giriş belgesini yazılı sınavı yapacak kurumun internet adresinden T.C. kimlik numarasını girerek alacak.

Yazılı sınavlar; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Samsun, Van, Gaziantep, Diyarbakır, Trabzon, Eskişehir, Kocaeli, Kayseri, Konya, Malatya, Erzurum olmak üzere 17 farklı merkezde gerçekleştirilecektir.