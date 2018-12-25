PTT’den personel alımı açıklama: PTT personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

PTT 1100 personel alacağını duyurmuş fakat iş ilanı daha sonra yayından kaldırılmıştı. PTT personel alımı başvuru işlemleri için yeni bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, PTT personel alımı başvuruları geçici bir süre ertelendiği duyurdu.

PTT, söz konu personel alımı ilanının yapılanma, subeleşme ve planlama aşamaları devam ettiği için geçici olarak yayından kalktığını duyurdu. PTT personel alımı başvuru sürecinin ne zaman başlayacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı. İşte PTT’den personel alımı başvurularına ilişkin açıklama…

“PTT Para Lojistik ve Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi, yüzde 100 PTT A.Ş. İştiraki olarak nakit taşıma hizmetleri (banka ve finans kurumları, kuyumculuk ve mücevherat, perakende zincirleri, kamukurumları, eğlence ve spor aktivite şirketleri vb.), nakit işleme hizmetleri (banknot işleme, madeni para işleme, ATM nakit hazırlama ve kasalama), ATM hizmetleri (nakit ikmal ve nakit zarf toplama, diğer teknik ve operasyonel hizmetler), değerli kargo lojistik hizmetleri kapsamında para ve değerli taşların taşınması ve pazarlanmasına yönelik faaliyet yürütmek üzere kurulmuştur.

Yürütmekte olduğumuz ve kısa vadede gerçekleştireceğimiz projelere yönelik acil insan kaynağı ihtiyacına binaen iş ilanına çıkılmıştır ancak yeni faaliyete geçen İştirak Şirketimizin yapılanma, şubeleşme ve yatırım süreçlerini planlama aşaması devam etmekte olduğundan personel alımına ilişkin söz konusu ilan geçici bir süreliğine ertelenmiştir.

PTT Para Lojistik ve Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş.'nin bundan sonra yapacağı işe alımlarda, süreçlerin İştirak Şirketimizin vermiş olduğu ilan ve kanallar üzerinden takip edilmesi gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kurum, “Zırhlı araç personel alımı için başvurular, 15 Aralık'ta sona erecek. Başvuruların sona ermesinin ardından aranan şartları taşıyan adaylar, mülakata çağrılacak. Mülakatta başarılı olanlar 31 Aralık'ta PTTPAL kadrosunda işe başlayacak. Söz konusu kadro için ihtiyaç doğrultusunda gelecek yıl da alım yapılacak.” diye belirtmişti. Fakat başvurular hala başlamadı. Personel alımı başvuruları için PTT yeni açıklama yaptı fakat başlayacağı tarihi duyurmadı.