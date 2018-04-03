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Putin Ankara’da

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ankara'ya geldi. Rusya lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışını yapacak.

android-time 15:17 3 Nisan 2018
Haberler Gündem
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ankara'ya geldi. Rusya lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışını yapacak.
Son güncelleme: android-time 15:2103.04.2018
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