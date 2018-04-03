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Putin Ankara’da
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ankara'ya geldi. Rusya lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışını yapacak.
android-time
15:17
3 Nisan 2018
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ankara'ya geldi. Rusya lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışını yapacak.
Ankara
Cumhurbaşkanı
Putin
Rusya
Vladimir Putin
Son güncelleme:
android-time
15:21
03.04.2018
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