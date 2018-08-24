Putin’den Türkiye açıklaması: Türkiye ile ilişkilerimiz derinleşiyor

Putin: "Türkiye ile ilişkilerimiz hem derinleşiyor hem de yeni içeriklerle zenginleşiyor. İş birliğimiz bölgesel ve ekonomik konularda artıyor"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin’de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan’ı kabul etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Kremlin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev’in de katıldığı görüşmenin basına açık bölümünde açıklamalarda bulunan Putin, “Türkiye ile ilişkilerimiz giderek daha derin ve kapsamlı bir özellik kazanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la düzenli olarak buluşuyoruz” dedi.

Rus lider, iki ülke arasında ekonomik alandaki işbirliğinin giderek daha da derinleştiğine, bölgesel sorunlarla ilişkili hususların çözümü ve Suriye krizi gibi yüksek öneme sahip sorunların çözümü konularındaki işbirliğine de dikkat çekti.

“KISKANDIRMAYA DEVAM EDİYOR”

Konuşmasına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Putin'e selamlarını ileterek başlayan Çavuşoğlu ise “Sizleri en yakın zamanda Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyacağız. Özellikle İstanbul'da birlikte balık yeme konusunda mutabakatınız vardı. Rusya ve Türkiye arasında ilişki, bazılarını kıskandırmaya devam ediyor. Önümüzdeki süreçte yapılacak üçlü zirve konusunda arkadaşlarımızın hazırlıkları sürüyor. İkili ilişkilerimizin yanında bölgesel konulardaki iş birliğimizi güçlendirmek için birlikte çalışmamızın önemli olduğunu düşünüyoruz. Bölgesel barış için de bu çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

Türk ve Rus yetkililer açıklamaların ardından basına kapalı toplantıya geçerken, toplantıda Rusya’yı temsilen Putin’in yanı sıra Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya’nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentiev bulunuyor. AJANSLAR