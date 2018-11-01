Rahatsızlanan yolcuyu otobüsle hastaneye götürdü

Antalya'da özel hak otobüsünde aniden rahatsızlanan yolcuya ilk müdahaleyi diğer yolcular yaptı. Kalbinden rahatsız olduğu belirtilen yolcu, otobüsle yol üstündeki bir hastanenin acil servisine götürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Konyaaltı ilçesinde, KC 06 nolu özel halk otobüsünde meydana geldi. Kent merkezine seyir halindeki otobüsüsteki 25-30 yaşlarındaki yolcu, aniden kalbini tutarak rahatsızlandığını söyleyip yere yığıldı. Bunun üzerine yanında bulunan yolcular, etrafını açarak rahat nefes almasını sağladı. Durumu şoföre bildiren yolcular, otobüsü acil olarak hastaneye götürmesini istedi. Duraklarda durmadan devam eden otobüs şoförü, hastayı özel bir hastanenin acil servisine kadar götürdü. Yol kenarına getirilen sedyeye alınan hasta, acil servise götürülerek tedaviye alındı. Adı açıklanmayan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

ŞOFÖRE VE YOLCULARA TEŞEKKÜR ETTİ

Hastanede tedavi altına alınan Ömer Ergin’in durumunun iyi olduğu belirtildi. Adliyede katip olduğunu belirten Ömer Ergin, “Otobüste bir anda gözüm karardı, rahatsızlandım. Gözümü açtığımda ise hastanedeydim. Otobüs şoförüne ve yolculara duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederim” dedi.

DHA