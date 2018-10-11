Rahip Brunson 4’üncü kez hakim karşısına çıkacak

Türkiye'de dolar dahil herkes yarınki kritik papaz davasını bekliyor. İzmir'de ev hapsinde tutulan ABD'li papaz Andrew Craig Brunson, yarın 4'üncü kez hakim karşısına çıkacak. Duruşmada aralarında gizli tanıkların da bulunduğu kişilerin dinleneceği öğrenildi.

İzmir’de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanırken, tutukluluğu ‘sağlık sorunları’ gerekçe gösterilerek geçen 25 Temmuz’da ev hapsine çevrilen ABD’li rahip Andrew Craig Brunson, yarın bir kez daha hakim karşısına çıkacak. Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki salonda yapılacak olan duruşmada, aralarında gizli tanıkların da bulunduğu kişilerin dinleneceği öğrenildi. Avukat İsmail Cem Halavurt, müvekkilinin ev hapsi kararının kaldırılmasını beklediklerini ifade etti.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla 9 Aralık 2016’da tutuklanan ABD’li rahip Brunson hakkında hazırlanan iddianamede, Brunson’un din adamı görüntüsü altında söz konusu terör örgütleri adına suç işlediği ve genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı ifade edildi. Brunson’ın FETÖ’nün üst düzey mensupları ile kod isimlerini bilerek görüştüğü, bu kapsamda örgütün sözde eski Ege Bölgesi imamı firari Bekir Baz ve yardımcısı Murat Safa ile ‘silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçlamasından yargılanan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç ile görüşmeler yaparak strateji belirlediği iddia edildi.

BAŞARISIZ DARBE TEŞEBBÜSÜNDEN ÜZÜNTÜ DUYMUŞ

Brunson’ın ABD’li bir askere gönderdiği 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin başarısız olmasından üzüntü duyduğuna ilişkin mesaj içeriklerine yer verilen iddianamede, cep telefonundaki, “Türkleri sallayacak bazı olayları bekliyorduk. İsa’ya dönmek için gerekli koşullar oluştu. Darbe teşebbüsü bir şoktu. Birçok Türk geçmişte de olduğu gibi askeriyeye güvendi ancak bu sefer çok geçti. Ve darbe teşebbüsünden sonra bu başka bir sallama. Sanırım olaylar daha da kötüye gidecek. Sonunda biz kazanacağız” mesajı da dosyaya eklendi. Teknik incelemede de sanık Brunson’ın, görüşmediğini öne sürdüğü FETÖ’nün sözde Ege bölge imamı firari sanık Bekir Baz ile birbirlerine çok yakın yerde 293 kez GSM sinyali de tespit edildi.

TUTUKLULUĞU EV HAPSİNE ÇEVİRİLDİ

Mahkeme, 25 Temmuz 2018 tarihinde dosya üzerinde yaptığı incelemede, Brunson’ın tutukluluğunu ev hapsine çevirerek, sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirdi. Ev hapsinin kaldırılması için İzmir 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne yapılan başvuru reddedildi, üst mahkeme olarak 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen dosya için ikinci kez ret kararı çıktı. Yerel mahkemenin itirazları reddetmesinden sonra Brunson’un avukatı İsmail Cem Halavurt, bu kez de kısa süre önce bireysel başvuru hakkını kullanıp Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu.

Taylan YILDIRIM/ İZMİR, (DHA)