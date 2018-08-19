Rahip Brunson’ın eşi, bu kez ayine katılmadı

İzmir'in Konak ilçesinde, ev hapsinde bulunan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın eşi Norine Brunson, Alsancak semtindeki Diriliş Kilisesi'nde düzenlenen pazar ayinine bu kez katılmadı.

‘Terör örgütü PKK ile FETÖ/PDY adına suç işlemek’ ve ‘devletin güvenliği bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek’ suçlarından 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanırken, sağlık sorunları dikkate alınarak verilen ev hapsi kararıyla cezaevinden tahliye edilen ABD’li rahip Andrew Craig Brunson’ın eşi Norine Brunson, pazar ayinine bu kez katılmadı.

Norine Brunson, geçen haftalarda Alsancak semti Bornova Sokağı’ndaki Diriliş Kilisesi’nde her pazar ayine gitmişti.

Sivil polisler, kilisenin çevresinde önlem alırken, pencereler ile kapılar ayine saatinde açıldı. Kilisenin giriş kapısının üst bölümünde asılı Türk bayrağının halen yerinde durduğu görüldü.

Öte yandan, ayine sadece Diriliş Kilisesi Derneği’ne üye olanlar katılırken, ziyaretçiler güvenlik gerekçesiyle alınmadı.

(DHA)