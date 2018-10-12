Rahip Brunson’un serbest bırakılmasına sosyal medyada tepki

Rahip Brunson'un serbest bırakılması sosyal medyada olay yarattı. Sosyal medya kullanıcıları karar sonrası tepkilerini böyle dile getirdi.

593 günlük hapsin ardından iki buçuk aydır ev hapsinde tutulan ABD’li rahip Andrew Brunson için karar verildi. Brunson 3 yıl bir ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Cezaevinde yattığı süre göz önüne alınan Brunson artık özgür. Brunson’un serbest kalmasına sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

İşte sosyal medyada yapılan o paylaşımlar:

FETÖ’cü Papaz Brunson’a 35 yıl hapis cezası istendi.

CASUS Rahip Brunson adli kontrol şartıyla ev hapsine alındı.

AJAN Brunson için hapis cezası 10 yıla düşürüldü

PKK’lı Pastör Brunson‘a, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi

ABD’li din adamı Andrew Craig Brunson serbest kaldı. pic.twitter.com/kiJ9x5YR34 — Sinan Oğan (@DrSinanOgan) 12 Ekim 2018

ABD Brunson meselesinde AKP’nin evrimi :) İlk günler; HAİN Papaz Brunson

Sonra; Hain, Fetözü, PKK’lı papaz Brunson

Geçen hafta ; Papaz Brunson davası

Bugün; Brunson davası Gidişat… Hazreti Brunson — Dr. Ceyhun İrgil (@ceyhunirgil) 12 Ekim 2018

Papaz Brunson davasında tanıklar ifadelerini değiştiriyor.

‘PKK'lılara yardım etti’ diyen tanık, ‘Brunson’u tanımıyorum’ dedi.

‘Darbeci FETÖ'cüleri sakladı’ diyen tanık, ifadesinin yanlış anlaşıldığını söyledi. Brunson’a “FETÖ’cü/PKK’lı/Ajan” diyen Erdoğan yine fena kandırılmış! — zeynep altıok akatlı (@zeynabelle) 12 Ekim 2018

Ajan demedim, Ajans dedim. — İYİ Parti (@iyiparti) 12 Ekim 2018

Papaz Brunson için Kamuoyunu rahatlatan açıklama:

Ne yani kızı mı verseydik pic.twitter.com/nM9DLkd26T — BJK SEVİLİNCE BAŞARACAĞIZ (@sevilince1982) 12 Ekim 2018

Ver papazı al papazı diyorlardı. Papazı verdiler istedikleri papaz hala Pensilvanya’da. Sevsinler sizin yerli ve milli adaletinizi. pic.twitter.com/CJETkTBT6y — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) 12 Ekim 2018

Rahip Brunson’ın serbest bırakılacağı haberini ABD televizyonlarından öğreniyoruz. Bundan 10 sene önce, mahkeme kararlarını da STV’den öğrenirdik. Geçen zamanda yönetim tarzı açısından hiçbir değişiklik yok. — Prof. Dr. Ümit Özdağ (@umitozdag) 12 Ekim 2018

A Haber şimdi “Rahip Brunson’un bırakılmasıyla İsmet İnönü’nün kirli oyunu nasıl bozuldu” diye altı saatlik bir belgesel hazırlıyordur iphone kıran tayfaya. — hakan demir (@suyorumcusu) 12 Ekim 2018

Rahip Brunson'ın serbest kalması ABD'de mevcut olan “Türkiye'de yargının bağımsız olmadığı” şeklindeki algıyı pekiştirmiştir. ABD bundan sonra da Türkiye'ye yaptırım uygulayarak sorunlarını çözmeye devam edecektir. — Unal Cevikoz (@UnalCevikoz) 12 Ekim 2018

Gizli tanıkların aleyhe olan ifadelerini değiştirmesinden sonra, mahkeme Rahip Brunson'un serbest bırakılmasına karar verdi. Aşağıdaki müptezel yayın kuruluşları bizi gizli tanıklar KANDIRDI, YANILTTI, ALDATTI diye manşet atarlarsa şakın şaşırmayın…. pic.twitter.com/r2h4GvyIIS — Fidel OKAN (@FidelOKAN) 12 Ekim 2018

Rahip Brunson'u İnönü bıraktırdı! — Atilla Taş (@AtillaTasNet) 12 Ekim 2018

Papaz Kaçtı nasıl oyun du pic.twitter.com/ri4Mt9THZe — Metin Uca (@MetinUca) 12 Ekim 2018

Brunson davasındaki tanıklar tüm ifadelerini değiştirdi. Bazıları daha önce verdiği ifadelerini reddettiler. 3 gün önce Amerika'ya giden heyet gereğini yapmış gibi. Bağımsız yargı bu şartlar altında Rahip Brunson'u bırakır artık !!!! Fıkra diye buna denir :)))) — Erdal Aksünger (@EAksunger) 12 Ekim 2018

#RahipBrunson ‘ı içeri attıran irade bundan ne ummuştu, sonunda ne buldu?” diye bir soru sorulabilir elbette ama “Brunson vakası” en büyük zararı, Türkiye'nin bir hukuk devleti ve yargısının da bağımsız olduğunu iddia edenlerin inandırıcılığına vermiştir — Kadri Gürsel (@KadriGursel) 12 Ekim 2018

Sakın Amerikancı CHP Papazı serbest bıraktırmış olmasın.

Bi baksanız… — Hüsnü Bozkurt (@HsnBozkurt) 12 Ekim 2018