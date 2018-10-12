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Rahip Brunson’un serbest bırakılmasına sosyal medyada tepki

Rahip Brunson'un serbest bırakılması sosyal medyada olay yarattı. Sosyal medya kullanıcıları karar sonrası tepkilerini böyle dile getirdi.

android-time 19:17 12 Ekim 2018
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Rahip Brunson’un serbest bırakılmasına sosyal medyada tepki
Rahip Brunson'un serbest bırakılması sosyal medyada olay yarattı. Sosyal medya kullanıcıları karar sonrası tepkilerini böyle dile getirdi.

593 günlük hapsin ardından iki buçuk aydır ev hapsinde tutulan ABD’li rahip Andrew Brunson için karar verildi. Brunson 3 yıl bir ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Cezaevinde yattığı süre göz önüne alınan Brunson artık özgür. Brunson’un serbest kalmasına sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

İşte sosyal medyada yapılan o paylaşımlar:

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