Ramazan Bayramı 2018 ne zaman? Arife günü resmi tatil mi?

Bayramın hafta sonunu içine alması sebebiyle bayram tatilinin kısa olacak. Arefe günü, Resmi Gazete’deki bilgiye göre yarım gün olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla kamu çalışanları için kurumların insiyatifinde idari tatil ilan edilmezse, 14 Haziran Perşembe günü saat 13.00’dan sonra tatil başlayacak.
RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN TATİL?
14 Haziran Perşembe – Arefe Günü
15 Haziran Cuma – 1. Gün
16 Haziran Cumartesi – 2. Gün
17 Haziran Pazar – 3. Gün
İDARİ İZİN SAYILACAK MI?
Bozdağ, ” Ramazan Bayramı'na çok az bir zaman kaldığına işaret eden Bozdağ, “Ramazan Bayramı nedeniyle idari tatil verme durumu söz konusu değil. Çünkü Ramazan Bayramı cuma gününe, hafta sonuna denk geliyor. Bu nedenle Bakanlar Kurulu idari bir tatil kararı alma gereği duymamıştır.” dedi.