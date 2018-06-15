En güzel resimli bayram mesajları: Bayram mesajları ile iyi dileklerinizi iletin! (15 Haziran 2018)

Şeker gibi bir bayram geçirmeniz dileğiyle, Ramazan Bayramı'nızı kutlarız. Bayramda herkesin gönlünü kazanacağınız mesajları ve tebriklerini yazımızda bulacaksınız. Sosyal medyada paylaşabileceğiniz, mesaj olarak Whatsapp üzerinden atabileceğiniz en güzel bayram mesajları resimli ve yazılı olarak haberimizde yer almakta. Vatandaşlar Facebook, Twitter hesaplarından bayram mesajları gönderecek. SMS’le başlayan bayram mesajları zamanla değişime uğrayarak WhatsApp üzerinden gönderilmeye başlandı. İşte paylaşabileceğiniz anlam dolu bayram mesajları...

2018 yılının Ramazan Bayramı’na eriştik. Sevdiklerinden uzak olanlar bayram mesajlarıyla yakınlarının gönüllerini alarak onların bayramını kutlayacak. Gelişen teknolojiyle birlikte bayram kutlamaları da değişime uğradı. Son trend bayram mesajları, çok sevilen şeker bayramı sözlerini sizler için derledik.

RAMAZAN BAYRAMI MI ŞEKER BAYRAMI MI?



Ramazan ayının sonundaki dini bayram için Türkiye’de iki isimlendirme kullanıla gelmiştir. Ramazan bayramı ve şeker bayramı. Ramazan Bayramı kalıbı bu bayram Ramazan ayının sonunda kutlanmasından ileri gelmektedir. Peki neden şeker bayramı da denmektedir? Bu bayram Osmanlı döneminde Iyd-ı Fıtır olarak adlandırılmaktaydı. Iyd kelimesi bayram anlamına gelir. Fıtır ise fıtır sadakası ya da fitre olarak bilinen oruç tutamayacak durumdaki Müslümanların verdiği sadakadır ki şükür sadakası olarak da bilinir. Murat Bardakçı’nın dile getirdiği bir teoriye göre şükür kelimesi şekere dönüşmüş ve şükür bayramı zamanla şeker bayramı olmuştur. Diğer bir teori de bu adlandırmanın bayramda şekerleme geleneğinden kaynaklanmasıdır.

RAMAZAN BAYRAMI 2018: BAYRAM MESAJLARI

Hayat yaşamayı, vefa hatırlamayı, dostluk paylaşmayı, özel günler ise hatırlamayı bilenler için vardır. Ramazan Bayramınız mübarek olsun.

Bir damla ümit serpilsin yüreğine, bir damla mutluluk dolsun günlerine , binbir duan kabül ve Bayramın Kutlu Olsun…

Benim ömrümde ırmaklar vardır sularında hayallerimi yüzdürdüğüm, benim ömrümde sevdiklerim vardır bayramlar ayrı geçince üzüldüğüm. Bayramınız mübarek olsun!

Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Ramazan Bayramınızın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle.. Ramazan Bayramınız mübarek olsun, tüm dertleriniz deva bulsun!

Nimetlerin en iyisi çalışarak kazanılan, arkadaşların en iyisi de Allah”ı hatırlatandır. Ramazan Bayramınız Mübarek olsun.

En güzel günler sizin olsun. Yüzünüzde hep gülücük hayatınız da yüzünüz kadar güzel olsun. Ramazan Bayramınız mutlu olsun…

İslam’ın nurlu güneşi kalbine dolsun, makamın cennet Hz. Muhammed komşun olsun, günlerin mutluluk, gönlün saadetle dolsun bayramın mübarek olsun.

Şeker tadında bir Ramazan Bayramı diler her şeyin kalbiniz kadar güzel olmasını temenni ederiz iyi bayramlar…

Bin damla serilsin yüreğine, bin mutluluk dolsun gönlüne, bütün hayallerin gerçek olsun, duaların kabul olsun bu bayramda… Ramazan Bayramın mübarek olsun!

Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tadlandıran, mutlu, umutlu, bereketli bir bayram dileriz.

Benim ömrümde ırmaklar vardır sularında hayallerimi yüzdürdüğüm, benim ömrümde sevdiklerim vardır bayramlar ayrı geçince üzüldüğüm. Bayramınız mübarek olsun!

Güzel düşünceler nefeslere dolarsa güzel dualar olur, Dua ise Yüce Allah’a gider nur Olur, gökyüzünde buluşan dualarımızın nurlanması ümidiyle Ramazan Bayramınızı Kutlarım..

Dua kapılarının ağzına kadar açık, bela Ve kötülüklerin arındırıldığı bu güzel günde Ramazan bayramınızı tüm sevdiklerinizle birlikte hayırlı ve mutlu geçirmeniz dileğiyle Mübarek Ramazan Bayramınızı Kutlarım.

Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun. Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın. Ramazan Bayramın kutlu olsun…

Şeker tadında bir Ramazan Bayramı diler her şeyin kalbiniz kadar güzel olmasını temenni ederiz iyi bayramlar…

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Bayram diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.

Hayat yaşamayı, vefa hatırlamayı, dostluk paylaşmayı, özel günler ise hatırlamayı bilenler için vardır. Ramazan Bayramınız mübarek olsun.

Benim ömrümde ırmaklar vardır sularında hayallerimi yüzdürdüğüm, benim ömrümde sevdiklerim vardır bayramlar ayrı geçince üzüldüğüm. Ramazan Bayramınız mübarek olsun!

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Bayram diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.

Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Ramazan Bayramları dileğiyle.

Gülerek bitti mübarek Ramazan ayı, şimdi ellerim havada dua ediyorum Yaradanıma. Bu mübarek Ramazan Bayramında herkes mutlu olur inşallah dualarım Allah’ıma..

En güzel anıları birlikte paylaşmak dileği ile en güzel hatıraları bu bayramda tazelemek dileği ile mübarek Ramazan bayramınızı kutlarız.

Ramazan Bayramınızın da böyle bir neşeyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğimizle. İyi bayramlar!

Ümmetin birlik ve beraberliğinin daim olmasına, kanın durmasına; sevgi, hoşgörü ve barışın hakim olmasına vesile olması dileğiyle Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun.