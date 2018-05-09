Ramazan Bayramı ne zaman 2018? İşte ilk Ramazan orucunun tarihi…

11 ayın sultanı Ramazan geliyor! Bu yıl Ramazan ayı 16 Mayıs 2018 tarihinde başlayacak. Dolayısıyla İlk oruç tarihi de aynı gün olacak. Bu sene Ramazan Bayramı arefesi 14 Haziran perşembe gününe denk geliyor. İşte Ramazan Bayramı’nın başlayacağı tarih
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Son günlerinde memleket ve akraba ziyaretlerinin hat safhada olacağı Ramazan ayı, 16 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Ramazan ayı içerisinde idrak edilen Kadir Gecesi ise 10 Haziran Pazar gününe denk gelecek.
14 Haziran Perşembe – Arefe Günü
15 Haziran Cuma – 1. Gün
16 Haziran Cumartesi – 2. Gün
17 Haziran Pazar – 3. Gün
GEÇEN SENE RAMAZAN PİDESİ NE KADARDI?
Geçen sene pide fiyatları kilo fiyatı olarak 6 lira 60 kuruş olarak belirlenmişti. 300 gramlık ortalama boyuttaki bir pide 2 liraya satılmaktaydı.