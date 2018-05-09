Ramazan Bayramı ne zaman 2018? İşte ilk Ramazan orucunun tarihi…

Ramazan Bayramı ne zaman 2018? İlk Ramazan orucu ne zaman tutulacak? 2018 oruç ne zaman başlayacak? sorurları bayramı ve oruç tutmayı büyük bir heyecanla bekleyen Müslüman yurttaşlarımız tarafından merak ediliyor. İşte 2018 Ramazan Bayramı tarihi ve ilk orucun açılacağı tarih...

11 ayın sultanı Ramazan geliyor! Bu yıl Ramazan ayı 16 Mayıs 2018 tarihinde başlayacak. Dolayısıyla İlk oruç tarihi de aynı gün olacak. Bu sene Ramazan Bayramı arefesi 14 Haziran perşembe gününe denk geliyor. İşte Ramazan Bayramı’nın başlayacağı tarih RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? HANGİ GÜNE DENK GELİYOR? Son günlerinde memleket ve akraba ziyaretlerinin hat safhada olacağı Ramazan ayı, 16 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Ramazan ayı içerisinde idrak edilen Kadir Gecesi ise 10 Haziran Pazar gününe denk gelecek. 14 Haziran Perşembe – Arefe Günü

15 Haziran Cuma – 1. Gün

16 Haziran Cumartesi – 2. Gün

17 Haziran Pazar – 3. Gün GEÇEN SENE RAMAZAN PİDESİ NE KADARDI? Geçen sene pide fiyatları kilo fiyatı olarak 6 lira 60 kuruş olarak belirlenmişti. 300 gramlık ortalama boyuttaki bir pide 2 liraya satılmaktaydı.