Ramazan bayramı ne zaman? 2018 Ramazan ne zaman bitiyor? soruları Ramazan ayının sonuna yaklaştığımız şu günlerde çok soruluyor. Müslümanlar ramazan ayını yaşarken Ramazan Bayramı'da adım adım yaklaşıyor. İşte Ramazan Bayramı'nın 2018 yılında hangi güne geleceğine dair ayrıntılar...

Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak sorusu sık sık vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ramazan Bayramı'nı hem ibadet hem de ziyaret ile geçirecek olan İslam alemi, Ramazan Bayramı ne zaman bitiyor? sorusunun yanıtını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı tarih bilgilerine göre Ramazan Bayramı, bu yıl mübarek ayın son orucunun 14 Haziran Perşembe günü tutulmasıyla birlikte aynı gün arefe günüyle başlayacak. İşte ayrıntılar…

RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ

Ramazan Bayramı, 17 Haziran Pazar günü sona erecek. İşte, bayramın takvim bilgileri;

– 14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe günü) resmi tatil

– 15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma günü) resmi tatil

– 16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi günü)

– 17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar günü)

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

15 Haziran 2018 Cuma Ramazan Bayramının 1.Günüdür

İstanbul'da Bayram Namazı : 06:17

Ankara'da Bayram Namazı : 06:04

İzmir'de Bayram Namazı : 06:31

Gaziantep'te Bayram Namazı: 05:53

Edirne'de Bayram Namazı : 06:25

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı ne zaman sorusu vatandaşlarca merak ediliyor. Bu sene ise 20 Ağustos Pazartesi başlayacak 24 Ağustos Cuma sona erecek. Kurban Bayramı’nın hafta içine denk gelmesi ile birlikte bayram tatiline hafta sonları da eklenerek bu yıl 9 gün tatil yapılacağı tahmin ediliyor.