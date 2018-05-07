Ramazan Bayramı ne zaman? 2018 Ramazan orucu ne zaman başlıyor?

2018 yılında Ramazan ayı ne zaman başlayacak, Ramazan Bayramı tarihi ne zaman, oruç ne zaman başlayacak? sourları Müslüman yurttaşlarımız tarafından merak ediliyor. Ramazan ayınını müjdecisi Berat Kandilini kutlamamızdan hemen sonra ilk orucun tutulmasına kısa bir zaman kaldı. İşte 2018 Ramazan Bayramı'nın başlangıç tarihi...

İslam alemi Ramazan'ı idrak edecekleri tarihi bekliyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayının başlamasına oldukça kısa bir zaman kaldı. Bu yıl Ramazan ayı 16 Mayıs 2018 tarihinde başlayacak. İlk oruç da aynı tarihte tutulacak. Bu sene Ramazan Bayramı arefesi 14 Haziran perşembe gününe denk geliyor. Ramazan Bayramının birinci günü 15 Haziran cuma ikinci günü 16 Haziran cumartesi üçüncü günü 17 Haziran pazar gününe denk geliyor.

RAMAZAN BAYRAMI HANGİ GÜN? RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dini ve manevi havası yüksek olan üç ayların ikincisi olan Şaban ayından sonra 11 ayın sultanı olan Ramazan ayı başlayacak. 2018 Dini takvimine göre bu yıl Ramazan ayı 16 Mayıs 2018 tarihinde başlayacak. İlk teravih namazı da 15 Mayıs akşamı kılınacak. Üç gün sürecek Ramazan Bayramı'nın ilk günü 15 Haziran Cuma gününe denk gelecek.