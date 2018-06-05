Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak? İşte kısa süre kala Ramazan Bayramı kaç gün ve ne zaman soruları…

Mübarek ramazan ayının sonları yaklaşırken vatandaşlar heyecanla Ramazan Bayramı ne zaman sorusuna cevap arıyor. Ramazan Bayramı bu sene tam olarak hangi tarihte başlayacak ve kaç gün tatil olacak? İşte Ramazan Bayramı hazırlıklarını tamamlamak isteyenlerin büyük merakla araştırdıkları sorular ve cevapları...

Ramazan Bayramı gün be gün yaklaşıyor. Ramazan Bayramı birçok vatandaş için hem ibadet, hem akraba ziyareti, hem de tatil olarak geçecek. Peki Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak? Bayram tatili planlarının önceden şekillendirmek isteyenler, Ramazan Bayramı ne zaman kutlanacak ve kaç gün tatil olacak sorusunun cevaplarının haberimizde bulabilir…

RAMAZAN BAYRAMI TAM OLARAK NE ZAMAN?

Arefe günü 14 Haziran Perşembe gününe denk geldiği için Ramazan Bayramı tatilinde uzun bir tatil olmayacak. Bu yüzden resmi tatil günleri perşembe öğleden sonra ile birlikte Cuma, Cumartesi ve Pazar. Çalışanlar, zaten iki günü hafta sonu olan 3.5 günlük bir tatil olacak. Ramazan Bayramı, 17 Haziran Pazar günü sona erecek. İşte, bayramın takvim bilgileri;

– 14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe günü) resmi tatil

– 15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma günü) resmi tatil

– 16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi günü)

– 17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar günü)

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Kur’an bu ayda indirilmeye başlanmıştır. Kur’an’da bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen “kadir gecesi” yine bu ay içinde kutlanır. Ayrıca İslam’ın temel ibadetlerinden olan oruç da bu ayda tutulur. Bu nedenle Ramazan ayı, Müslümanlar için en kutsal aydır ve ona “on bir ayın sultanı” denilmiştir.

FİTRE NE KADAR? 2018 FİTRE TUTARI

Fitre nedir, kimlere verilir sorularının yanında her sene fitre miktarı da araştırılıyor. Ramazan öncesinde belirlenen fitre miktarı bu sene 19 lira olarak belirlendi. Geçtiğimiz yıl Diyanet fitre miktarını 16 TL olarak açıklamıştı.



FİTRE NEDİR?

Fıtır sadakası, Ramazan Bayramı'na kavuşan ve temel ihtiyaçlarının dışında belli bir miktar mala sahip olan Müslümanların, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için yerine getirmekle yükümlü oldukları mali bir

ibadettir.

YILLARA GÖRE FİTRE TUTARLARI

2011 yılında: 7.5 TL

2012 yılında: 8,5 TL

2013 yılında: 9.5 TL

2014 yılında: 10 TL

2015 yılında: 11.5 TL

2016 yılında: 15 TL

2017 yılında: 16 TL

2018 yılında: 19 TL

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı ne zaman sorusu vatandaşlarca merak ediliyor. Bu sene ise 20 Ağustos Pazartesi başlayacak 24 Ağustos Cuma sona erecek. Kurban Bayramı'nın hafta içine denk gelmesi ile birlikte bayram tatiline hafta sonları da eklenerek bu yıl 9 gün tatil yapılacağı tahmin ediliyor.