Ramazan bayramı ne zaman? Bayram tatili hangi günler? 2018 Ramazan ayı bitiş tarihi…

Ramazan Bayramı ne zaman? Bayram tatili hangi günler? soruları Ramazanın başlaması ve erken seçim kararının ardından en çok araştırılan konular arasına girdi.İşte Ramazan Bayramı ne zamanbaşlangıç tarihi…ile ilgili merak edilen ayrıntılar
RAMAZAN AYI VE RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Son günlerinde memleket ve akraba ziyaretlerinin hat safhada olacağı Ramazan ayı, 16 Mayıs Çarşamba günü başladı.. Ramazan ayı içerisinde idrak edilen Kadir Gecesi ise 10 Haziran Pazar gününe denk gelecek.
14 Haziran Perşembe – Arefe Günü
15 Haziran Cuma – 1. Gün
16 Haziran Cumartesi – 2. Gün
17 Haziran Pazar – 3. Gün
Ramazan bayramı 17 Haziran 2018 Pazar günü bitecek.
RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?
Kur’an bu ayda indirilmeye başlanmıştır. Kur’an’da bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen “kadir gecesi” yine bu ay içinde kutlanır. Ayrıca İslam’ın temel ibadetlerinden olan oruç da bu ayda tutulur. Bu nedenle Ramazan ayı, Müslümanlar için en kutsal aydır ve ona “on bir ayın sultanı” denilmiştir.