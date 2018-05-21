Ramazan bayramı ne zaman? Bayram tatili hangi günler? 2018 Ramazan ayı bitiş tarihi…

Özellikle ramazanın başlaması ve erken seçim kararının ardından vatandaşlar 2018'de Ramazan Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor, seçim ile çakışıyor mu? sorularının cevaplarını araştırıyor. 2018'de bayram tatili kaç gün olacak? sorusuna da yanıt aranıyor. İşte Ramazan Bayramı ve ramazan ayı 2018 başlangıç tarihi...

Ramazan Bayramı ne zaman? Bayram tatili hangi günler? soruları Ramazanın başlaması ve erken seçim kararının ardından en çok araştırılan konular arasına girdi.İşte Ramazan Bayramı ne zamanbaşlangıç tarihi…ile ilgili merak edilen ayrıntılar

RAMAZAN AYI VE RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Son günlerinde memleket ve akraba ziyaretlerinin hat safhada olacağı Ramazan ayı, 16 Mayıs Çarşamba günü başladı.. Ramazan ayı içerisinde idrak edilen Kadir Gecesi ise 10 Haziran Pazar gününe denk gelecek.

14 Haziran Perşembe – Arefe Günü

15 Haziran Cuma – 1. Gün

16 Haziran Cumartesi – 2. Gün

17 Haziran Pazar – 3. Gün

Ramazan bayramı 17 Haziran 2018 Pazar günü bitecek.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Kur’an bu ayda indirilmeye başlanmıştır. Kur’an’da bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen “kadir gecesi” yine bu ay içinde kutlanır. Ayrıca İslam’ın temel ibadetlerinden olan oruç da bu ayda tutulur. Bu nedenle Ramazan ayı, Müslümanlar için en kutsal aydır ve ona “on bir ayın sultanı” denilmiştir.