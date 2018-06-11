Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı 2018 hangi gün başlayacak?

Ramazan Bayramı geliyor... İslam alemi Ramazan ayını ibadetlerle geçirirken bir yandan da Ramazan Bayramını bekliyor. Bayram tatilinin ailesinin yanında geçirecek olanlaar da, yoğun iş temposundan bunalıp kendini deniz, kum ve güneşe atacak olanlar da 2018 yılında Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağını araştırıyor.

Ramazan Bayramı adım adım yaklaşırken vatandaşlar Ramazan Bayramı kaç gün tatil olacak ve Ramazan Bayramı tam olarak hangi gün başlayacak sorularına cevap arıyor. İşte kısa süre kala hem tatil, hem ziyaret hem de ibadetlerin gerçekleştirileceği Ramazan Bayramı hakkında merak edilen birçok sorunun cevabı…

2018 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan ayı içerisinde idrak edilen Kadir Gecesi ise 10 Haziran Pazar gününe denk gelecek. Bayramın hafta sonunu içine alması sebebiyle bayram tatilinin kısa olması bekleniyor. Arefe günü, Resmi Gazete’deki bilgiye göre yarım gün olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla kamu çalışanları için kurumların insiyatifinde idari tatil ilan edilmezse, 14 Haziran Perşembe günü saat 13.00’dan sonra tatil başlayacak.

14 Haziran Perşembe – Arefe Günü

15 Haziran Cuma – 1. Gün

16 Haziran Cumartesi – 2. Gün

17 Haziran Pazar – 3. Gün

UZUN TATİL YOK

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Ramazan Bayramı'nda idari izin kararı alınmadığını açıkladı. Hükümetin muhtemel son Bakanlar Kurulu toplantısını yaptığını açıklayan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, toplantıda ele alınan konulara ilişkin bilgi verdi. Ramazan Bayramı'nın hafta sonuna geldiğini belirten Bozdağ, “Bakanlar Kurulu idari tatil alma gerekliliği duymadı” açıklamasında bulundu.

FİTRE İÇİN SON GÜN YAKLAŞIYOR

Fıtır sadakası, Ramazan Bayramı'na kavuşan ve temel ihtiyaçlarının dışında belli bir miktar mala sahip olan Müslümanların, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için yerine getirmekle yükümlü oldukları mali bir

ibadettir. Fitre nedir, kimlere verilir sorularının yanında her sene fitre miktarı da araştırılıyor. Ramazan öncesinde belirlenen fitre miktarı bu sene 19 lira olarak belirlendi. Geçtiğimiz yıl Diyanet fitre miktarını 16 TL olarak açıklamıştı.