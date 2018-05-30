Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan ilerliyor, bayram yaklaşıyor… İşte Ramazan Bayramı tarihi!

Ramazan Bayramı hazırlıklarını tamamlamak isteyen vatandaşlar Ramazan Bayramı ne zaman sorusunu soruyor. Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak ve tam olarak hangi tarihe denk gelecek sorusu birçok vatandaş tarafından merakla araştırılıyor. İslam aleminin coşkuyla kutlayacağı Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı ne zaman kutlanacak ve kaç gün tatil olacak sorusu ise vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. İslam alemi ramazan ayını idrak ediyor ve Ramazan Bayramı gün be gün yaklaşıyor. İşte Ramazan Bayramı’nın kaç gün tatil olacağı ve tam tarihi hakkında detaylar…

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Bu sene Ramazan Bayramı arefesi 14 Haziran perşembe gününe denk geliyor. Ramazan Bayramının birinci günü 15 Haziran cuma ikinci günü 16 Haziran cumartesi üçüncü günü 17 Haziran pazar gününe denk geliyor.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Kur’an bu ayda indirilmeye başlanmıştır. Kur’an’da bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen “kadir gecesi” yine bu ay içinde kutlanır. Ayrıca İslam’ın temel ibadetlerinden olan oruç da bu ayda tutulur. Bu nedenle Ramazan ayı, Müslümanlar için en kutsal aydır ve ona “on bir ayın sultanı” denilmiştir.

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FİTRE 2018 YILINDA NE KADAR?

Milyonlarca müslüman fitre 2018'de ne kadar oldu merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2018 fitre fiyatını açıkladı. Fıtır sadakası yani fitre bu yıl 3 lira artarak 19 liraolarak belirlendi.

YILLARA GÖRE FİTRE TUTARLARI

2011 yılında: 7.5 TL

2012 yılında: 8,5 TL

2013 yılında: 9.5 TL

2014 yılında: 10 TL

2015 yılında: 11.5 TL

2016 yılında: 15 TLGünün İçinden

2017 yılında: 16 TL

2018 yılında: 19 TL