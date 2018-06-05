Ramazan bayramında kaç gün tatil? Arefe günü tatil mi?

2018 Ramazan bayramında kaç gün tatil yapacağız? Memurlar başta olmak üzere resmi tatillerde izin kullanabilen vatandaşlar merakla Ramazan bayramında kaç gün tatil yapacağız sorusunun cevabını araştırıyor. Konuya ilişkin sorunun cevabını ise Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu'nun ardından açıkladı. İşte ayrıntılar...

Vatandaşların gündemi 2018 Ramazan bayramı…Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Ramazan Bayramı'nda idari izin kararı alınmadığını açıkladı. Hükümetin muhtemel son Bakanlar Kurulu toplantısını yaptığını açıklayan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, toplantıda ele alınan konulara ilişkin bilgi verdi. Ramazan Bayramı'nın hafta sonuna geldiğini belirten Bozdağ, “Bakanlar Kurulu idari tatil alma gerekliliği duymadı” açıklamasında bulundu.

2018 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan ayı içerisinde idrak edilen Kadir Gecesi ise 10 Haziran Pazar gününe denk gelecek. Bayramın hafta sonunu içine alması sebebiyle bayram tatilinin kısa olması bekleniyor. Arefe günü, Resmi Gazete’deki bilgiye göre yarım gün olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla kamu çalışanları için kurumların insiyatifinde idari tatil ilan edilmezse, 14 Haziran Perşembe günü saat 13.00’dan sonra tatil başlayacak.

14 Haziran Perşembe – Arefe Günü

15 Haziran Cuma – 1. Gün

16 Haziran Cumartesi – 2. Gün

17 Haziran Pazar – 3. Gün