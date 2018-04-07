Ramazan ne zaman başlayacak? 2018’de Ramazan Bayramı ne zaman? İşte tarihler…

Ramazan ayı yaklaşırken ramazan hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar "Ramazan ne zaman başlayacak?" ve "Ramazan Bayramı ne zaman?" gibi soruları sıklıkla soruyor. İslam alemi için büyük önem arz eden Ramazan Bayramı ve ramazan ayının başlangıç tarihi haberimizde...

İslam alemi bir ramazan ayına daha adım adım yaklaşıyor. İlk oruç ne zaman tutulacak, ilk teravih ne zaman kılınacak sorularını soran inananlar merakla ramazanın başlangıç tarihini bekliyor. Ramazan ayının bitmesiyle İslam alemi Ramazan Bayramı’na kavuşacak. İşte merak edilen önemli tarihler…

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK? RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

İslam alemi huşu içinde ibadetlerini gerçekleştirmek ve Ramazan’ı idrak etmek için İslam alemince kutsal sayılan Ramazan ayını bekliyor. 2018 Dini takvimine göre bu yıl Ramazan ayı 16 Mayıs 2018 tarihinde başlayacak. İlk teravih namazı da 15 Mayıs akşamı kılınacak. Üç ayların sonuncusu olan Ramazan'ın tamamlamasıyla İslam alemi Ramazan Bayramı'nı kutlayacak. Bu sene Ramazan Bayramı arefesi 14 Haziran perşembe gününe denk geliyor. Ramazan Bayramının birinci günü 15 Haziran cuma ikinci günü 16 Haziran cumartesi üçüncü günü 17 Haziran pazar gününe denk geliyor.

GEÇEN SENE RAMAZAN PİDESİ NE KADARDI?

Geçen sene pide fiyatları kilo fiyatı olarak 6 lira 60 kuruş olarak belirlenmişti. 300 gramlık ortalama boyuttaki bir pide 2 liraya satılmaktaydı.

FİTRE NE KADAR?

Fitre nedir, kimlere verilir sorularının yanında her sene fitre miktarı da araştırılıyor. Ramazan öncesinde belirlenen fitre miktarı bu sene 19 lira olarak belirlendi. Geçtiğimiz yıl Diyanet fitre miktarını 16 TL olarak açıklamıştı.