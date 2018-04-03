Ramazan ne zaman başlayacak? İslam alemi heyecanla ramazanın başlayacağı günü bekliyor…

Ramazan ne zaman başlayacak? İslam aleminin büyük istek ve heyecanla beklediği ve huşu içinde idrak edeceği ramazan ayına kısa bir süre kaldı. Ramazan ne zaman başlayacak sorusu ramazan hazırlıklarını sürdüren vatandaşlarca merak konusu oluyor. İşte ramazanın başlayacağı tarih...

Ramazan’ın başlamasıyla teravihler kılınacak, oruçlar tutulacak, iftarlar yapılacak, peki Ramazan ne zaman başlayacak? Üç aylara giriş yaptık ve yılın ilk kandilini geçtiğimiz günlerde idrak ettik. Ramazan başlayana kadar iki kandil daha kutlanacak ve ardından ramazan başlayacak. İşte ramazanın başlayacağı tarih ve kandil tarihleri…

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2018 Dini takvimine göre bu yıl Ramazan ayı 16 Mayıs 2018 tarihinde başlayacak. İlk teravih namazı da 15 Mayıs akşamı kılınacak. Üç ayların sonuncusu olan Ramazan'ın tamamlamasıyla İslam alemi Ramazan Bayramı'nı kutlayacak…

RAMAZAN’DAN ÖNCE 3 KANDİL VAR

Kandiller Hicri takvime göre hesaplandığı için, günümüzde kullandığımız Miladi takvimde hangi güne denk geldiği araştırılıyor. Yılın kandil tarihleri şu şekilde;

13 Nisan 2018 Cuma günü Miraç Kandili.

30 Nisan 2018 Pazartesi günü Berat Kandili.

19 Kasım 2018 Pazartesi Mevlid Kandili.

Ramazan ise 16 Mayıs tarihinde başlayacak.

GEÇEN SENE RAMAZAN PİDESİ NE KADARDI?

Geçen sene pide fiyatları kilo fiyatı olarak 6 lira 60 kuruş olarak belirlenmişti. 300 gramlık ortalama boyuttaki bir pide 2 liraya satılmaktaydı.