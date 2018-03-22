Ramazan ne zaman başlayacak? İslam aleminin iple çektiği ilk oruç ne zaman tutulacak?

Mübarek 3 aylar başladı, Ramazan ayına ve ilk orucun tutulmasına kısa bir süre kaldı. İslam aleminin merakla beklediği ayların sultanı Ramazan tam olarak hangi tarihte başlayacak? İşte ilk orucun tutulacağı, ilk sahura kalkılacağı tarih...

11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayı ne zaman başlayacak sorusu İslam alemi tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Dini ve manevi havası yüksek olan üç ayların ikincisi olan Şaban ayından sonra 11 ayın sultanı olan Ramazan ayı başlayacak ve manevi atmosfer tüm dünyayı saracak. Peki Ramazan tam olarak hangi tarihte?

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2018 Dini takvimine göre bu yıl Ramazan ayı 16 Mayıs 2018 tarihinde başlayacak. İlk teravih namazı da 15 Mayıs akşamı kılınacak. Üç gün sürecek Ramazan Bayramı’nın ilk günü 15 Haziran Cuma gününe denk gelecek.

ÜÇ AYLAR

Üç aylar veya Mübarek üç aylar, Hicri takvim`de mukaddes olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Faziletli sayıldığı için ibadetler artırılır, günahlardan en azından saygıdan dolayı sakınılır ve Ramazan ayına hazırlık yapılır. Ayrıca, Recep Regaib Kandili ve Mirac Kandilini, Şaban Beraat Kandilini ve Ramazan Kadir Gecesini barındırır.