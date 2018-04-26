Ramazan ne zaman başlayacak? Ramazan Bayramı’nın tarihi ne? İşte 2018’in ilk oruç tarihi…

Peki Ramazan ne zaman başlayacak? Ramazan Bayramı'nın tarihi ne? 2018'in ilk oruç tarihi ne zaman? Müslümanların mübarek ayı Ramazan bir kaç hafta uzakta! İşte Ramazan, Ramazan Bayramı ve ilk oruç tarihine dair bilgiler ve tarihler...

11 ayın sultanı Ramazan yaklaşıyor! Müslüman vatandaşlarımız Ramazan'ın başlangıç tarihini ve Ramazan Bayramı'nın ne zaman olacağını araştırıyor. Mübarek 3 ayların sonuncusu olan Ramazan ve Ramazan'ın sonunda idrak edilecek olan Ramazan Bayramı hakkında merak edilenler ve ilk oruç ne zaman tutulacak? sorusunun yanıtı…

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?



Dini ve manevi havası yüksek olan üç ayların ikincisi olan Şaban ayından sonra 11 ayın sultanı olan Ramazan ayı başlayacak. 2018 Dini takvimine göre bu yıl Ramazan ayı 16 Mayıs 2018 tarihinde başlayacak. İlk teravih namazı da 15 Mayıs akşamı kılınacak. Üç gün sürecek Ramazan Bayramı’nın ilk günü 15 Haziran Cuma gününe denk gelecek.

RAMAZAN'DAN ÖNCE 2 KANDİL DAHA VAR

Kandiller Hicri takvime göre hesaplandığı için, günümüzde kullandığımız Miladi takvimde hangi güne denk geldiği araştırılıyor. Yılın kandil tarihleri şu şekilde;

30 Nisan 2018 Pazartesi günü Berat Kandili.

19 Kasım 2018 Pazartesi Mevlid Kandili.

Ramazan ise 16 Mayıs tarihinde başlayacak…