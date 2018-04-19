Ramazan ne zaman başlıyor? 2018 Ramazan ayının ilk günü hangi gün? Ramazan Bayramı 2018 tatili kaç gün?

Ramazan ne zaman başlıyor? 2018 Ramazanın ayının ilk günü hangi gün? Ramazan Bayramı 2018 tatili kaç gün? soruları erken seçim tarihinin belirlenmesinden sonra daha çok araştırılmaya başladı. Müslümanlar için çok büyük önemi olan Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı oruç tutacak tüm yurttaşlarımızı yakından ilgilendiriyor. İşte Ramazan'a dair merak edilen her şey...

Müslüman vatandaşlarımız Miraç Kandili sonrası 2018 Ramazan ne zaman başlıyor? 2018 Ramazanın ayının ilk günü hangi gün? sorularına yanıt arıyor. Ramazan ayının başlangıcına kadar iki kandil daha yaşayacağız Ramazan’ın başlamasıyla teravihi namazları kılınacak, oruçlar tutulacak, iftarlar ve sahurlar yapılacak. İşte Ramazan ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı ve Berat Kandili ve Mevlid Kandili tarihleri…

BERAT VE MEVLİD KANDİLLERİ RAMAZANDAN ÖNCE…

Kandiller Hicri takvime göre hesaplandığı için, günümüzde kullandığımız Miladi takvimde hangi güne denk geldiği araştırılıyor. Yılın kandil tarihleri şu şekilde;

30 Nisan 2018 Pazartesi günü Berat Kandili.

19 Kasım 2018 Pazartesi Mevlid Kandili.





RAMAZAN AYI VE RAMAZAN BAYRAMI BAŞLANGIÇ TARİHLERİ

Son günlerinde memleket ve akraba ziyaretlerinin hat safhada olacağı Ramazan ayı, 16 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Ramazan ayı içerisinde idrak edilen Kadir Gecesi ise 10 Haziran Pazar gününe denk gelecek.

14 Haziran Perşembe – Arefe Günü

15 Haziran Cuma – 1. Gün

16 Haziran Cumartesi – 2. Gün

17 Haziran Pazar – 3. Gün

GEÇEN SENE RAMAZAN PİDESİ NE KADARDI?

Geçen sene pide fiyatları kilo fiyatı olarak 6 lira 60 kuruş olarak belirlenmişti. 300 gramlık ortalama boyuttaki bir pide 2 liraya satılmaktaydı.