Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı hangi tarihte? İşte 2018 yılının Ramazan’ın yaklaşırken detaylar…

Müslümanların büyük bir özlemle beklediği Ramazan adım adım geliyor. Ramazan ne zaman başlayacak sorusunun yanında, ilk oruç ne zaman, Ramazan Bayramı ne zaman soruları da soruluyor. Ramazan yaklaşırken merakla araştırılan sorular ve cevapları şu şekilde...

İslam alemi tarafından ayların sultanı sayılan Ramazan yaklaşıyor, vatandaşlar Ramazan’ın tam başlangıç tarihini ve Ramazan Bayramı’nın ne zaman olacağını merak ediyor. Mübarek 3 ayların sonuncusu olan Ramazan ve Ramazan’ın sonunda idrak edilecek olan Ramazan Bayramı hakkında merak edilenler…

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Dini ve manevi havası yüksek olan üç ayların ikincisi olan Şaban ayından sonra 11 ayın sultanı olan Ramazan ayı başlayacak. 2018 Dini takvimine göre bu yıl Ramazan ayı 16 Mayıs 2018 tarihinde başlayacak. İlk teravih namazı da 15 Mayıs akşamı kılınacak. Üç gün sürecek Ramazan Bayramı'nın ilk günü 15 Haziran Cuma gününe denk gelecek.

RAMAZAN’DAN ÖNCE 3 KANDİL VAR

Kandiller Hicri takvime göre hesaplandığı için, günümüzde kullandığımız Miladi takvimde hangi güne denk geldiği araştırılıyor. Yılın kandil tarihleri şu şekilde;

13 Nisan 2018 Cuma günü Miraç Kandili.

30 Nisan 2018 Pazartesi günü Berat Kandili.

19 Kasım 2018 Pazartesi Mevlid Kandili.

Ramazan ise 16 Mayıs tarihinde başlayacak…