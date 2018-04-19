Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Rayda dram… İşitme engelli baba ve bebeğine tren çarptı

Osmaniye'de raylar üzerinden geçmek isterken yük treninin çarptığı işitme engelli Mustafa Kavun (28) ve kucağındaki 35 günlük bebeği Mehmet Kavun, yaşamını yitirdi.

android-time 16:38 19 Nisan 2018
Haberler Gündem
Osmaniye'de raylar üzerinden geçmek isterken yük treninin çarptığı işitme engelli Mustafa Kavun (28) ve kucağındaki 35 günlük bebeği Mehmet Kavun, yaşamını yitirdi.

Kaza saat 11.30 sıralarında Rızaiye Mahallesi’nde meydana geldi. Kucağında bebeğiyle raylardan geçmek isteyen işitme engelli Mustafa Kavun’a, Memure- Osmaniye seferini yapan Hüseyin E. idaresindeki 53507 sefer sayılı yük treni çaptı.

raylarr-dha

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, baba Mustafa ve oğlu Mehmet Kavun’un öldüğünü belirledi. Baba ve oğlunun öldüğünü öğrenerek olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

raylar-dhaa

Baba ve minik oğlunun cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polisin, olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Son güncelleme: android-time 16:5019.04.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar