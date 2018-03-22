Regaip Kandili mesajları: Bugün Regaip kandili idrak ediliyor, işte anlamlı kandil mesajları…

Mübarek üç ayların başlamasının ardından Recep ayının 4. gününe denk gelen Regaip Kandili bugün idrak ediliyor. Regaip kandilini çeşitli ibadetlerle geçiren vatandaşlar, çevresindeki inanların kandilini kutlamak için kandil mesajlarını araştırıyor...

İslam alemi bir kandil gününe daha erişti. Mübarek Regaip Kandili gününde sevdiklerinin kandilini kutlamak isteyen vatandaşlar kandil mesajlarını araştırıyor, ayrıca birçok inanan kandil günü hangi ibadetleri gerçekleştirmesi gerektirdiğini araştırıyor. Kandil mesajları, kandil günlerinin gelenekselleşmiş bir parçası haline gelmiş durumda, işte senenin ilk kandil gününe özel kandil mesajları ve nasıl ibadet edileceğine dair öneriler…

REGAİP KANDİLİ NE ANLAMA GELİYOR?

Regâib, Arapça bir kelimedir ve “reğa-be” kökünden gelmektedir. “Reğa-be”, kelime olarak, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. “Reğîb” kelimesi ise, “reğabe”‘den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, taleb edilen şey demektir. Müennesi, “reğîbe”dir. “Reğîbe”nin çoğulu da “reğâib” dir. Kelime olarak “regâib”in aslı budur.

RECEP AYINDA ORUÇ TUTMANIN ÖNEMİ NEDİR?

Receb-i Şerîf’in birinci gününde oruç tutmak üç senelik, ikinci günü oruçlu olmak iki senelik ve yine üçüncü günü oruçlu bulunmak bir senelik küçük günahlara kefaret olur. Bunlardan sonra her günü bir aylık küçük günahların af ve mağfiretine vesile olur. (Hadis-i Şerif)

EN GÜZEL KANDİL MESAJLARI

– Allah’ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiride an bu gece. Hayırlı kandiller.

– Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

– Bu güzel gecelerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretinize, sıcaklığı yuvanıza dolsun. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

– Yükü sevgi, özü saygı, gücü barış, süsü hoşgörü olan mübarek Regaip kandilinizi kutlarım Allah’a emanet olun. Güzel kandiller..

– Regaip kandiliniz mübarek olsun! Kalpleriniz imanla dolsun!

– Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi dualarında hayat bulacağı bu gecede dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle Regaib kandiliniz mübarek olsun.

– Alllah’ın adıyla başladığınız her işinizde başarılar dilerim. Regaip kandiliniz mübarek olsun.

– Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Hayırlı kandiller..

– Allah’ın adıyla başladığınız her işinizde başarılar dilerim. Regaip kandiliniz mübarek olsun.

– Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım.. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak.. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun? Bu gece beraat gecesi. Dua edelim.. Yürekler bir atsın bu gece, günahlarımız affolsun. İyi kandiller.