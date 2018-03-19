Regaip Kandili ne zaman? İşte 2018 kandil tarihleri

Müslümanlar için önemli bir gün ve gece olan Regaip Kandili vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Regaip Kandili, Hicri takvime göre Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gece. Kökü "arzulamak, meyletmek" anlamlarına gelen regâib sözcüğü Kur'an'da geçmez. Peki Regaip Kandili ne zaman? Regaip Kandili'nde nasıl ibadet etmek gerekir?

Vatandaşlar 2018 kandil tarihlerini merak ediyor. Regaip Kandili ne zaman? Regaip Kandili doğrudan Kur’an-ı Kerim kaynaklı olmasa da dinî kültürde zamanla büyük kutlamalarla kutlanmaya başlanmış ve kendisine burada önemli bir yer edinmiştir. Klasik dinî kültürün yanı sıra tasavvuf geleneği ve kültüründe de bu kandil diğer kandiller gibi önemli bir yere sahiptir ve büyük kutlamalarla kutlanır.

2018 KANDİLLERİ

22 Mart 2018 Perşembe günü Regaip Kandili.

13 Nisan 2018 Cuma günü Miraç Kandili.

30 Nisan 2018 Pazartesi günü Berat Kandili.

19 Kasım 2018 Pazartesi Mevlid Kandili.

19 Mart 2018 Pazartesi günü Üç Aylar başlangıcıdır.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Müslümanların en önemli zaman dilimlerinden birisi olan 3 aylar 19 Mart 2018 tarihinde başlayacak. Receb, Şaban ve Ramazan Ayından oluşan üç aylar islamın ilk dönemlerinden beri manevi açıdan büyük önem taşımaktadır. Receb Ayı içerisinde Regaib ve Miraç Kandilleri de bulunmaktadır. 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü Ramazan Ayı’nın ilk günüdür. 10 Haziran 2018 Pazar günü Kadir Gecesi’dir. 14 Haziran 2018 Perşembe Günü ise Arefe günüdür.

REGAİP KANDİLİ’NDE NASIL İBADET ETMELİYİZ?

Kaza ve Nafile namaz kılmak bu mübarek gün ve geceyi değerlendirmek adına yapılacak ibadetlerdir.Regaip Kandili’nin gündüzünde oruç tutulabilir. Günahlarımız için tevbe ve istiğfar etmek bu gece için çok önemldir. Regaip Kandili’nde Allah’ın bağışlayıcılığı pek çoktur.Zikir yapmak, evred-ü ezkarda bulunmak da çok değerlidir.Kur’an-ı Kerim okumak, Kur’an okunan yerlere katılmak da bu geceyi güzel değerlendirmeye sebep olacaktır.Mü’minlerle helalleşmek ve küs ve dargınların barıştırılması Regaip Kandili günü yapılacak güzel işlerdendir.Yoksula, yetime, ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmak yapılacak hayırlı işlerdendir.