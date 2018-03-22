Regaip Kandili’niz mübarek olsun! İşte en güzel resimli kandil mesajları

Regaip Kandili, üç ayların başlangıcını simgeler. Regaip, Arapça bir kelimedir ve “reğa-be” kökünden gelmektedir. “Reğa-be”, kelime olarak, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. Mübarek gecenin anlam ve önemini, maneviyat dünyanızda hissettirdiklerini yakınlarınızla paylaşmak isterseniz haberimizdeki kandil mesajlarından faydalanabilirsiniz. İşte en güzel regaip kandili mesajları...

Regaip kandilinde çeşitli ibadetler ve dualar edebilirsiniz. Haberimizde sizler için derlediğimiz kandil mesajları ile sevdikleriniz, yakınlarınız, çalışma arkadaşlarınız, akrabalarınız ile Regaip kandilinin anlam ve önemini, sizin için hissettirdiklerini, yakınlarınız için dualarınızı paylaşabilirsiniz. Müslümanlar Facebook, SMS Whatsapp ile sevdiklerinin Regaip Kandili’ni kutlamak ve dualarını almak için en çok paylaşılan, kısa ve resimli Regaip Kandili mesajlarını arıyor. Sevdiklerinize kandil mesajı göndererek ilişkilerinizi güçlendirin ve günün önemi onlarla paylaşın. İşte Regaip Kandili’nde gönderilebilecek en güzel mesajlar…

2018 KANDİL MESAJLARI

Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Nice kandiller.

Kim canı gönülden iman eder, kalbini her türlü günah, nifak ve bozgunculuktan temiz tutar, dili ile doğru ve tatlı konuşur, endişeye düşmeden haline razı olur, doğru ve güzel huylu olursa gerçekten mutluluğa erer.

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Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Regaib Kandiliniz kutlu olsun.

Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmisinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sicakligi yuvamiza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun…

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Yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah’ın bütün müminleri bağışlaması dileğiyle. Regaib geceniz mübarek olsun.

Ya Rabbi! Sesimizi duyansın, hallerimiz bilensin. Açtık gönlümüzü sana, Sen Sen imdat eyle, Sen affeyle, sen yollarımızı hayır eyle. Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, imanının bol olsun. Sevgili Peygamberimiz Şefaatçimiz olsun. Regaip Kandilimiz Mübarek olsun!