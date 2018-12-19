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Rehineleri “canlı kalkan” yapmışlar

FETÖ'nün darbe girişimi  sırasında Jandarma Genel Komutanlığını işgal eden darbecilerin, karargahı saran  polis çemberini kırmak için rehin tuttukları askerleri canlı kalkan yapmak  istedikleri ortaya çıktı

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FETÖ'nün darbe girişimi  sırasında Jandarma Genel Komutanlığını işgal eden darbecilerin, karargahı saran  polis çemberini kırmak için rehin tuttukları askerleri canlı kalkan yapmak  istedikleri ortaya çıktı

Dava dosyasına giren bilirkişi raporu ve görüntülere  göre, darbe girişiminin başarısız olduğunu anlayan darbeciler, olay akşamı rehin  aldıkları nöbetçi heyetinden yaklaşık 50 subay ve astsubay ile çok sayıda er ve  erbaşı polisle çatışmaya girdikleri garaj katına indirerek canlı kalkan yaptı.

Polisin operasyonu karşısında duramayan darbeciler, helikopterle tahliye olmak  için Jandarma Genel Komutanlığının 11’inci katına çıktı ancak polisin mukavemeti  sonucu iniş yapamayan helikopter, darbecileri alamadan olay yerinden uzaklaştı.
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Jandarma Genel  Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davanın görüldüğü  Ankara 23. Ağır Ceza  Mahkemesine gönderilen olay gününe ait güvenlik kamera  görüntüleri ve bilirkişi raporu, dava dosyasının delilleri arasına girdi.

Görüntü ve bilirkişi raporuna göre, ihanet  girişiminin ilk saatlerinde darbeciler kendilerinden olmayan nöbetçi heyetindeki  yaklaşık 50 subay ve astsubay ile çok sayıda er ve erbaşı rehin aldı.
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Darbe girişiminin başarısız olduğunun anlaşılması üzerine karargahın  üç farklı toplantı salonunda alıkonulan askerler, sanık eski yarbay Yusuf Köz’ün  komutasındaki silahlı darbeciler tarafından polisle çatışmanın yaşandığı zemin  katına götürüldü.

Sabah saatlerinde özel hareket polislerinin karargaha operasyon  düzenlemesiyle panik yaşayan darbecilerden bazıları, elleri arkadan kelepçeli,  gözleri bağlı rehineleri bırakar olay yerinden kaçtı.                Bilirkişi raporu ve iddianamedeki bilgilere göre, polisin operasyonu  karşısında duramayan darbeciler, helikopterle tahliye olmak için Jandarma Genel  Komutanlığının 11’inci katına çıktı.
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Polisin mukavemeti sonucu karargahın çatısına iniş yapamayan  helikopter, darbecileri alamadan olay yerinden uzaklaştı.

Bu gelişmeden sonra darbe eylemlerini yöneten subayların da arasında  bulunduğu darbecilerin polise teslim olduğu anlar kameraya yansırken, zemin katta  kalan diğer darbecilerin ise rehin tutulan askerlerin arasına karıştıkları  bilgisi raporda yer aldı.

AA

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Son güncelleme: android-time 08:1219.12.2018
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