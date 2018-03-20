Rektör şimdi de kep yerine sarık istedi

Kendini islam alimi olarak tanıtan ve daha önce de Arap şeyhi gibi giyinen Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Profesör Ahmet Ağırakça yeni bir skandala imza attı. Rektör, ‘Sarık bize daha uygun’ dedi.

Arap şeyhleri gibi giyinip fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşınca tepki toplayan Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Ahmet Ağırakça bir skandala daha imza attı.

ANKET DÜZENLEDİ

Şimdi de ‘Sarık' isteyen Ağırakça, “Rektörlük cübbesi örnekleri ve alternatifleri arıyoruz” diyerek sosyal medya hesabından anket yaptı. Kendi görüşünü ise şöyle paylaştı: “Rektör ve akademisyenler için kep değil, sarık daha uygundur, sayın rektör arkadaşlarıma arz ederim.”

‘HALİFE EDASIYLA…'

Bazı takipçileri Ağırakça'nın ‘Kep yerine sarık' görüşüne destek verdi. ‘Kravat ve yakalı gömleği de hayatımızdan çıkaralım' diye yazdı. ‘Sarıklı rektör olmaz' diyerek tepki gösterenler de oldu. Bir takipçisi ise “Bir halife edasıyla duruyorsunuz hocam. Rabbim halifeliğe layık kılsın kalplerimizi” yorumunda bulundu.

Rektör Ağırakça, olay yaratan arap giysili fotoğraflarıyla ilgili de bir açıklama yaptı ve “Mardin ve yöresinde giyilen yerel kıyafetlerle yıllar önce çekilmiş iki fotoğrafın, ‘Arap şeyhleri gibi' denilerek, kasıtlı olarak Rektörlük makamında çekilmiş imalarıyla dolaşıma sokulması, iyi niyettenten uzaktır'' dedi.

‘FİLİSTİNLİ MÜCAHİT'

Ancak Ağırakça, “Mardin'de giyilen giysi” diye açıkladığı giysinin Filistinliler'e ait olduğunu da yine kendi hesabından duyurdu. ‘Suudi şeyhi gibi' diye yazan bir takipçisine, “Hayır Filistinli bir mücahit. Suudiler kırmızı takar, bu Filistinlilere aittir beyefendi” karşılığını verdi.

SÖZCÜ BÖYLE DUYURMUŞTU

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Ahmet Ağırakça'nın Arap şeyhleri gibi giyindiği fotoğrafları sosyal medyada paylaşması geçen hafta SÖZCÜ'de manşet olmuştu… Bu fotoğraflar büyük tartışma yaratmıştı. Prof. Ağırakça daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için, “Ben Genel Başkanımızın Mardin temsilcisiyim” demişti.