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Rektörden skandal sözler! ‘Erdoğan’a itaat etmek farzdır’ | Son dakika haberleri

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, bir tv programında skandal ifadelerde bulundu. Taşaltın "Cumhurbaşkanına itaat etmek farzı ayn'dır" açıklamasını yaparak Erdoğan'a karşı gelmenin de haram olduğunu söyledi.

Sozcu.com.tr
android-time 19:15 30 Ekim 2018
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Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, bir tv programında skandal ifadelerde bulundu. Taşaltın "Cumhurbaşkanına itaat etmek farzı ayn'dır" açıklamasını yaparak Erdoğan'a karşı gelmenin de haram olduğunu söyledi.

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a itaat etmek farzdır dedi. Taşaltın, Erdoğan’a karşı çıkmanın ise savaştan kaçmak olduğu ve haram sayılacağı yönünde açıklamalarda bulundu.

“BİZ İTAAT EDİYORUZ”

Ramazan Taşaltın, “Elbette yalnız FETÖ ile mücadelede yalnızdı. Şu anda başkanlık sistemine gittiğimiz dönemde çok daha yetkili durumda Cumhurbaşkanımız… İslami olarak cumhurbaşkanına itaat etmek farzı ayın’dır. Karşı gelmek de harpten kaçmak manasına gelir haramdır. Biz itaat ediyoruz cumhurbaşkanımızdır” ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme: android-time 19:5730.10.2018
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