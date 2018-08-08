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Resmi nikah tartışmasında eşini vurup, intihar etti

Kayseri'de, İlyas Yalçın (28), iddiaya göre, resmi nikah nedeniyle tartıştığı dini nikahlı eşi Mehtap Soygüden'i (28) tabancayla vurdu, ardından da aynı silahla yaşamına son verdi. Ağır yaralı Soygüden, hastanede tedavi altına alındı.

android-time 19:06 8 Ağustos 2018
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Resmi nikah tartışmasında eşini vurup, intihar etti
Kayseri'de, İlyas Yalçın (28), iddiaya göre, resmi nikah nedeniyle tartıştığı dini nikahlı eşi Mehtap Soygüden'i (28) tabancayla vurdu, ardından da aynı silahla yaşamına son verdi. Ağır yaralı Soygüden, hastanede tedavi altına alındı.

Merkez Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi’nde meydana gelen olayda, pide fırını işletmecisi İlyas Yalçın ile eşi kuaför Mehtap Soygüden, iddiaya göre, sabah iş yerlerine giderken resmi nikah meselesi nedeniyle tartıştı.

 

Yalçın, tabancayla eşini boynundan ve başından vurarak ağır yaraladı, ardından da aynı silahla intihar etti.

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YAKINLARI GÖZYAŞINA BOĞULDU

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırırken, Yalçın’ın yakınları cenazenin başında gözyaşı döktü. İlyas Yalçın’ın cenazesi otopsi için Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Mehtap Soygüden’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Yalçın ve Soygüden’in bir süre önce eşlerinden ayrıldıktan sonra dini nikahlı olarak birlikte yaşadıkları ve önceki evliliklerinden de 2’şer çocukları olduğu öğrenildi. DHA

Son güncelleme: android-time 19:0808.08.2018
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