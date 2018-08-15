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Resmi plakayla dereye atık dökenlere soruşturma

Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde resmi plakalı bir aracın kanalizasyon atıklarını dereye boşaltması vatandaşların kamerasına yansıdı. Bunun üzerine harekete geçen Kırklareli Valiliği olayla ilgili soruşturma başlattı.

android-time 14:30 15 Ağustos 2018
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Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde resmi plakalı bir aracın kanalizasyon atıklarını dereye boşaltması vatandaşların kamerasına yansıdı. Bunun üzerine harekete geçen Kırklareli Valiliği olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı Balaban köyü ile Bulgaristan sınırında bulunan Rezve Deresine, İl Özel İdareye bağlı resmi plakalı bir vidanjörün kanalizasyon atıklarını boşalttığı anlar köy sakinleri tarafından saniye saniye kaydedilerek sosyal medyada yayınlandı.

FOTO: İHA

FOTO: İHA

Görüntülere, “Doğa harikası, insanların içme ve sulama amaçlı su temin ettiği, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların su içtiği, balıkların yaşam sürdüğü bu dereye 8 kamyon foseptik atığını bırakmak da neyin nesi? Kimdir bunun sorumluları? Bu resmi plakalı araç hangi kuruma aittir? İlgili kurumlarımızın ivedi olarak gereğini yapmasını bekliyoruz. Konunun takipçisi olacağız” paylaşımı yapılarak tepki gösterildi.

FOTO: İHA

FOTO: İHA

Görüntülerde bir vatandaş duruma tepki gösterip kasten yapıldığını ifade ederek, “Açık ve net söylüyorum bunlar kasten yapılıyor. Burada bir adaletsizlik var. Buna göz yumuluyor” dedi.

FOTO: İHA

FOTO: İHA

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine Kırklareli Valiliği tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Son güncelleme: android-time 14:4115.08.2018
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