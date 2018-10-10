Ressam çalınan otomobilini bulup, hırsızı yakalattı

Konya'da kafede oturup masada resim çizen ressam Mehmet Gökoğlu'nun otomobili, anahtarını alan M.T.Ö. (16) tarafından çalındı. Polis, aracın bulunması için çalışma başlatırken, Gökoğlu, aradığı aracını seyir halinde görüp, takip ettikten sonra şüpheliyi polise yakalattı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Sahipata Mahallesi’nde bir kafede meydana geldi. Ressam Mehmet Gökoğlu, kafede oturup resim çizdiği sırada yanına M.T.Ö., yaklaştı. Bir süre çizdiği resme bakan M.T.Ö., Gökoğlu’na farkettirmeden masada duran otomobilinin anahtarını aldı. Ardından da 10 YT 705 plakalı otomobili çaldı. Kısa bir süre sonra kafeden ayrılan Gökoğlu, anahtarın masanın üzerinde, aracının da park ettiği yerde olmadığını fark edince polise haber verdi. Polis, aracın bulunması için çalışma başlattı.

Gökoğlu da, kent merkezinde başka bir araçla, çalınan otomobilini aramaya başladı. Çimenlik Mahallesi’ne geldiğinde otomobilini seyir halindeyken görüp takibe başladı. Takip edildiğini anlayan M.T.Ö. de kaçmaya başladı. Kısa süren kovalama sonucu, araç, bir taksi durağının yakınında sıkıştırılıp durduruldu. Ardından polise haber verildi. Gözaltına alınan M.T.Ö.’nün otomobili çaldıktan sonra bir akaryakıt istasyonundan sigara ve madeni paraları da çalarak, evine gittiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)