Restoranda polis dehşeti! Önce tekme tokat dövdü sonra gasp etti

İstanbul Bakırköy'de bir restoranda öğrencilerin üstünü aradıktan sonra darp edip bir gencin de parasını aldığı iddia edilen polis memuru 'yağma' suçundan tutuklandı. Olay anı restoranın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bakırköy’de 18 Kasım günü iddiaya göre, bir restoranda yemek yiyen üniversite öğrencileri K.K.A, T.T.B. ve E.C.B, içeri giren sivil giyimli polis C.D.A.’nın şiddetine maruz kaldı. Polis C.D.A., öğrencilerin ifadesine göre alkollüydü ve darp sırasında ara ara yere yığıldı ancak doğrularak öğrencileri dövmeye devam etti. Öğrencileri darp etmekle de kalmayan polis memuru C.D.A. daha sonra restoranın mutfak kısmına götürdüğü öğrencilerin kıyafetlerini çıkarttırdı ve cüzdanlarında bulunan parayı kendisine vermeleri istedi.

Para ve uyuşturucu maddeyi gasp

Öğrenciler ile birlikte restorandan dışarı çıkan polis, orada da şiddetini sürdürdü ve öğrencilerden birinin parasını ve cebinde bulunan uyuşturucu maddeyi gasp etti. C.D.A. uyuşturucu madde ile ilgili emniyet birimlerine herhangi bir bilgi vermedi. Restoran yetkilileri de darp esnasında emniyet birimlerine ulaşmadı.

Şikayet üzerine gözaltına alınıp tutuklandı

Olayın ardından emniyete giden öğrenciler polis C.D.A.’dan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan polis memuru savcı tarafından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince ‘yağma’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. C.D.A’nın 6 aylık polis memuru olduğu, Mobil Okul Timlerinde görev yaptığı, olay günü izinli olduğu öğrenildi.

Olay anı kamerada

Olay anı saniye saniye restoranın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, polis memuru C.D.A’nın 3 kişinin kimliğini kontrol ettiği, genleri tekme tokat darp ettiği ve üzerlerindeki kıyafetleri çıkarttırdığı görülüyor.